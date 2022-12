Warhammer 40.000: Space Marine 2: il primo trailer di gameplay dai The Game Awards 2022

In occasione dei The Game Awards 2022 è stato pubblicato il primo trailer di gameplay di Warhammer 40.000: Space Marine 2, che ha mostrato finalmente il gioco in azione. Vediamolo.

Si tratta di un filmato che mostra alcune scene adrenaliniche e particolarmente sanguinarie di questo attesissimo titolo.

La galassia è in pericolo. Interi mondi stanno crollando. L'Imperium ha bisogno di te.

Vesti i panni di uno Space Marine sovrumano e brutale, il più grande tra i guerrieri dell'Imperatore. Sfrutta abilità mortali e un arsenale di armi devastanti per eliminare le orde inarrestabili di Tiranidi.

Tieni a bada gli orrori della galassia in epiche battaglie su pianeti remoti. Rivela segreti oscuri e respingi la notte perpetua per provare la tua fedeltà incrollabile nei confronti dell'umanità.

Ascolta la chiamata della battaglia.

Poiché la guerra è l'unica soluzione.

The Game Awards è l'evento annuale organizzato e condotto da Geoff Keighley che ha preso il ruolo della notte degli Oscar del videogioco. Ogni anno è l'occasione non solo per premiare i giochi più in vista prodotti dall'industria, ma anche per annunci di alto livello.