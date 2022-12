Company of Heroes 3 per PS5 e Xbox Series X|S annunciato con un trailer ai TGA 2022

Company of Heroes 3 è stato annunciato per PS5 e Xbox Series X|S con un trailer ai The Game Awards 2022: la versione console dello strategico a sfondo bellico sarà disponibile nel corso del 2023.

Come ricorderete, alcuni giorni fa siamo volati a Londra per provare Company of Heroes 3, che approderà su PC il 23 febbraio e promette davvero grandi cose, visto che è il capitolo più grande della serie, "con emozionanti combattimenti e profonde scelte strategiche da compiere sull'affascinante palcoscenico di guerra del Mediterraneo."

"Annienta i nemici con fazioni, unità e gruppi tattici internazionali nuovi o conosciuti", recita la sinossi ufficiale. "Comanda truppe di terra, aeree e marittime e stabilisci linee di rifornimento in grado di annientare l'avanzata nemica nella nuova mappa dinamica della campagna."

"Gioca secondo il tuo ritmo nelle modalità campagna e schermaglia prima di gettarti nella mischia del multiplayer. Scopri storie mai narrate prima nell'incredibile teatro di guerra del Mediterraneo, con ambienti distruttibili di ultima generazione."