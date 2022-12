Company of Heroes 3, siamo volati a Londra per provare lo strategico di Relic

Noi siamo volati a Londra per provare le novità di Company of Heroes 3 e per confrontarci con gli sviluppatori di Relic Entertainment, oltre che coi colleghi, sul futuro della serie.

Complici il tracollo di THQ e qualche passo falso come Warhammer 40,000: Space Marine, lo studio di Vancouver sembra aver perso lo smalto di un tempo. Con Company of Heroes 3, Relic vuole provare a recuperare il terreno perduto in questi anni, portando sul mercato un gioco che riesca a combinare una ricostruzione accurata degli scenari e delle unità che hanno partecipato alla guerra, con quelle necessità emerse dialogando con i fan del gioco, una costante fonte di feedback e consigli sulla strada da intraprendere con il terzo capitolo.

Dopo lo sfolgorante successo di Homeworld e del primo Company of Heroes, Relic Entertainment si è trovata proiettata nell'Olimpo dei grossi nomi dell'industria. Erano il team che stava ridando lustro al genere degli strategici in tempo reale e lo stavano facendo trattando con cura e rispetto un argomento comunque molto delicato come quello della Seconda Guerra Mondiale.

Tempo di guerra

La guerra di Company of Heroes 3 non è molto eroica

Anche se, sfortunatamente, c'è sempre un qualche conflitto in atto, non possiamo negare che quello che sta succedendo in Ucraina, per noi Occidentali, sia un qualcosa che ci colpisce profondamente, un po' per la vicinanza del fronte di guerra, un po' per l'impatto economico e sociale che sta avendo sulle nostre vite. Per questo motivo non sorprende che il team di sviluppo abbia voluto iniziare dicendo che, nonostante si tratti inequivocabilmente di un gioco di guerra, con questa operazione Relic non vuole sicuramente mitizzare il conflitto, ma provare, anzi, a raccontare gli orrori e i problemi che la gente comune vive in queste situazioni.

Poi è ovvio che durante le missioni emergano la tattica, le unità e le azioni militari, ma si proverà sempre a dar loro una lettura più moderna, lontana dai toni un po' propagandistici di certi film americani. Company of Heroes 3 cercherà, quindi, di raccontare sia lo sbarco degli Alleati in Sicilia, sia il conflitto in Nord Africa in maniera un po' più personale e delicata.

Si proverà persino a provare a raccontare il conflitto dal punto di vista del nemico, anche in questo caso senza l'intenzione di giustificare o esaltare, ma per mostrare come la guerra sia orribile da qualunque parte lo si guardi. Per cercare di non incorrere in problemi e trattare questi argomenti con il tatto necessario il team si sta avvalendo di esperti culturali, così da evitare banalizzazioni o ancora meglio di offendere qualcuno.