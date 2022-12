Remnant 2, tutto quello che sappiamo sul nuovo survival shooter di Gunfire Games

Remnant 2 è stata una delle sorprese dei The Game Awards 2022: secondo capitolo della serie survival shooter sviluppata da Gunfire Games, il gioco ci catapulterà nuovamente nello scenario post-apocalittico, quasi lovecraftiano, di cui abbiamo fatto la conoscenza nell'originale Remnant: From the Ashes. Un mondo oscuro e inquietante, invaso dai Root: creature raccapriccianti a metà fra carne e legno, che hanno messo radici (letteralmente) sul nostro pianeta al solo scopo di sterminarne la popolazione e passare quindi al prossimo mondo da distruggere. Sventata quella minaccia, però, un'altra è comparsa all'orizzonte: ecco tutto quello che sappiamo su Remnant 2.

Il trailer d'esordio Remnant 2, un mostro si avvicina al nostro personaggio tra le fiamme Sulle note di una cover del brano "Dead Man Walking" dei WAR*HALL, il trailer di Remnant 2 ha l'evidente obiettivo di mostrarci l'affascinante ambientazione che avremo modo di esplorare nel gioco e le mostruosità che la abitano. Nei cieli dipinti di rosso di questo mondo, illuminati nelle ore diurne da una sorta di eclissi, volano insetti giganteschi e letali ma il nostro personaggio non si lascia intimidire, mentre cammina alla scoperta delle insidie che lo attendono. La corazza che lo avvolge fa pensare a una variazione sul tema della classe Cacciatore, considerato l'equipaggiamento che il guerriero porta sulle spalle, ma non vengono forniti dettagli in tal senso: ciò che conta è lo scenario, generato a quanto pare da un sistema procedurale in grado di garantire una varietà costante delle location, ma al contempo capace di disegnare scorci suggestivi come quelli che si vedono appunto nel video d'esordio ai The Game Awards 2022. Si passa quindi ai nemici, che appartengono a una categoria completamente diversa dai Root e fanno sfoggio di un design diversificato, intrigante e assolutamente inquietante, che sembra per certi versi ispirato agli aberranti cenobiti di Hellraiser e che da solo potrebbe valere il prezzo del biglietto. Basti dire che si comincia con una sorta di troll con uno squarcio sulla schiena che ne espone la colonna vertebrale, per passare poi a un grosso boia con la falce in spalla e un ciondolo composto dalle teste delle sue vittime. Si vede quindi una creatura simile a un elfo che cavalca un gigantesco stambecco nero e stringe in pugno una lancia lunghissima mentre se ne sta sospeso su di una delle ciminiere di una sorta di città industriale in rovina, con un campanile sullo sfondo. In Remnant 2 troveremo dunque anche ambientazioni caratterizzate da un'architettura in stile gotico, vicine a quelle del classico Bloodborne? Remnant 2, uno dei mostri si muove sullo sfondo di una città decadente La scena successiva non risponde a questa domanda e anzi rivela un altro mostro, stavolta enorme: una sorta di mix fra un demogorgone e un organismo alieno tentacolare, dalla pelle rosso fuoco e capace di volare. Un boss che dovremo affrontare correndogli intorno mentre fra crollare porzioni di scenario, suggeriscono le sequenze di gameplay, mentre cerchiamo di bersagliarlo con i nostri fucili. Neanche il tempo di ragionare su questi elementi e arriva un nemico che pare uscito dalla campagna di Resident Evil 4, un tizio che imbraccia una mostruosa motosega dotata di tripla lama rotante, con cui cerca di fare a pezzi il nostro personaggio, che si difende come può. Dopodiché torna sullo schermo il troll barkeriano, che scopriamo avere l'aspetto frontale di una specie di vergine di Norimberga al contrario, e infatti il nemico abbraccia le proprie vittime per trafiggerle con gli spuntoni che gli fuoriescono dal corpo. Remnant 2, il nemico in stile Hellraiser con gli spuntoni che gli escono dal corpo Che altro c'è? Un boss gigantesco, con l'aspetto di un'elfa e con tanto di aureola, apre la strada a una spettacolare carrellata di location e creature che ribadiscono la straordinaria varietà di Remnant 2 sotto entrambi i fronti. Ce n'è per tutti i gusti: luoghi che sembrano congelati in una stasi perenne, rocce fluttuanti su strutture di pietra, regni appartenenti ai Root, personaggi misteriosi e poi ancora mostri raccapriccianti. A questo punto viene dato spazio al combattimento, anche se nel trailer vediamo solo quello ranged, a base di armi da fuoco, e alle meccaniche cooperative che pare riprenderanno la formula del primo episodio, dunque con la possibilità di affrontare la campagna in tre. C'è spazio tuttavia per altre creature ancora, tante da far perdere il conto eppure tutte interessanti: un vero e proprio showcase che a questo punto dovrebbe aver convinto anche gli scettici.