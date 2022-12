Tekken 7: vendite per 10 milioni di copie, serie a quota 54 milioni

Katsuhiro Harada ha annunciato su Twitter che Tekken 7 ha totalizzato vendite per oltre 10 milioni di copie, mentre la serie nella sua interezza ha raggiunto quota 54 milioni di copie: un risultato davvero importante per il picchiaduro a incontri di Bandai Namco.

A pochi giorni dal trailer del gameplay di Tekken 8 ai The Game Awards 2022, il precedente episodio del franchise continua dunque a macinare numeri, e se già il traguardo dei 9 milioni di copie rappresentava un record per il brand, 10 milioni sono qualcosa di sensazionale.

"Tekken 7 ha raggiunto gli oltre 10 milioni di copie vendute, mentre la serie ha registrato vendite per oltre 54 milioni di copie", ha scritto Harada nel suo post, rivolgendosi poi ai fan, come da tradizione, per dire loro "Grazie per il vostro continuo supporto!"

Sebbene tutti aspettassero un annuncio proprio ai The Game Awards 2022, il prossimo capitolo della serie non ha ancora una data di uscita, ma immaginiamo che a questo punto non manchi molto perché Bandai Namco la ufficializzi.