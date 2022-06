Tekken 7: vendite per 9 milioni di copie, il record della serie

Katsuhiro Harada ha svelato tramite Twitter che Tekken 7 ha venduto la bellezza di 9 milioni di copie, segnando il record assoluto per la serie dai suoi esordi, che in totale ha venduto 53 milioni di copie in tutto il mondo.

Tekken 7 è stato pubblicato su Xbox One, PC e PS4. In tempi più recenti è stata pubblicata la Legendary Edition per Xbox One e PS4 che comprende alcuni personaggi acquistabili tramite DLC nel titolo base. Il gioco fu lanciato originariamente nel 2015 in versione arcade, quindi nel 2017 sui sistemi casalinghi.

Come saprete, si tratta dell'ultimo capitolo di una delle più famose serie di picchiaduro a incontri 3D, proveniente dall'epoca PSX. In realtà il primo Tekken fu pubblicato nel 1994 prima in sala giochi, quindi nel 1995 sulla console di Sony.

Le vendite di Tekken 7 sono state davvero ottime e fanno ben sperare per la realizzazione di un ottavo capitolo, che potrebbe essere pubblicato nel corso della generazione PS5 / Xbox Series X.