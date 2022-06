Darkest Dungeon 2 rinviato su console, la versione 1.0 arriva più tardi del previsto

Red Hook Studios ha annunciato la volontà di rinviare la versione 1.0 di Darkest Dungeon 2, ovvero quella definitiva considerando che il gioco si trova al momento in fase di accesso anticipato su Epic Games Store, e di conseguenza anche le versioni console che arriveranno in seguito.

Con il rilascio del grosso aggiornamento corrispondente a "The Shroud of the Deep", disponibile in queste ore con nuove meccaniche di gioco e miglioramenti all'interfaccia e al gameplay in generale, il team ha deciso di modificare un po' il piano di sviluppo, effettuando d'ora in poi aggiornamenti più piccoli e frequenti piuttosto che passi più grandi e lontani uno dall'altro.

In questa revisione generale del processo di sviluppo, la versione 1.0 di Darkest Dungeon, ovvero quella completa che significherà l'uscita dall'early access, è ora prevista per febbraio 2023, più tardi di quanto previsto in precedenza.

Di conseguenza, anche le versioni console arriveranno più tardi del previsto, visto che verranno rilasciate solo in seguito alla conclusione dei lavori sulla versione 1.0 per PC.

In ogni caso, lo sviluppo procede a passo spedito e sono previste molte novità e miglioramenti anche con il prossimo update. Tra le novità è previsto un sistema di collegamento più ragionato tra le spedizioni e un hub definito "interessante" per i giocatori, dove poter prendere parte a varie attività.

Red Hood punta a introdurre maggiori possibilità di scelte significative per i giocatori e un flusso più unitario e dinamico del gameplay, oltre a un arricchimento generale di tutta la parte artistica con nuove ambientazioni maggiormente caratterizzate. Di Darkest Dungeon 2 abbiamo pubblicato un provato lo scorso novembre, oltre a guida e consigli per i giocatori in erba.