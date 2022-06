Xbox Controller: nuova versione con feedback aptici in arrivo? Così suggerisce Xbox Design Lab

Presto Microsoft potrebbe annunciare una nuova versione dell'Xbox Controller, forse con feedback aptici. Niente è stato ancora comunicato ufficialmente, ma un suggerimento abbastanza esplicito in merito è arrivato da Xbox Design Lab.

Di fatto il sito di XDL è stato chiuso e attualmente mostra un'immagine teaser su cui possiamo leggere: "Rimanete in attesa di vedere a cosa stiamo lavorando." Sotto viene promesso che il sito tornerà presto online. Il resto dell'immagine è composto da un controller con sopra delle strane scie.

Cosa annuncerà Xbox Design Lab?

L'ipotesi più accreditata è che durante l'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno possa essere mostrato un nuovo controller, magari con feedback aptici, come richiesto a gran voce dai fan, così da colmare il gap tecnologico con il DualSense di PS5.

Già in passato era emersa la possibilità che Microsoft stesse lavorando a una nuova versione del controller di Xbox. In realtà i dirigenti di Microsoft stessi hanno più volte affermato che l'evoluzione del controller non si sarebbe fermata. Quindi che sia a breve o che occorra attendere qualcosa di più, è solo questione di tempo prima che venga mostrato un nuovo controller di Xbox di qualche tipo.