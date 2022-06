Silt, la recensione di un'avventura subacquea che guarda a Limbo

Giochi come Limbo o Ico funzionano perché i loro autori hanno scelto saggiamente di non rinchiuderne gli scenari nelle prigioni della logica. I loro mondi danno meno riferimenti possibili. Suggeriscono, ma non dicono. Raccontano senza seguire un filo narrativo preciso, almeno in apparenza. Funzionano perché non rinnegano mai la loro dimensione mitologica, il loro vivere in uno spazio altro rispetto alla realtà e all'immaginario tradizionale. I personaggi che li popolano sono delle apparizioni che fanno risuonare spazi senza tempo, nati da una storia inconoscibile perché persa nel tempo. Saranno riusciti gli sviluppatori di Spiral Circus Games a non farsi spaventare dall'ignoto?

In fondo al mar

L'obiettivo del gioco è sconfiggere dei colossi

In Silt ci si risveglia nei panni di uno strano sommozzatore incatenato da chissà chi in un oceano dominato da delle creature colossali che proteggono i segreti di un'antica civiltà. Le uniche parole che leggeremo per tutto il gioco sono sei versi che fungono da introduzione e che ci spiegano sostanzialmente che cosa dobbiamo fare: trovare i colossi e succhiargli gli occhi per riattivare un antico macchinario. Per il resto saremo lasciati a noi stessi e alla ricerca dei nostri obiettivi, che andranno affrontati in un ordine prestabilito. Non abbiamo un nome, non abbiamo un passato e non sappiamo dove stiamo andando. Il mondo che ci circonda è un grosso mistero, come del resto lo è la nostra missione. Girando incontreremo anche i cadaveri di nostri simili. Perché sono lì?

Il o la protagonista non ha molte risorse a sua disposizione. Può ovviamente nuotare, aumentando o diminuendo la velocità, e può accendere una torcia. Il suo unico potere, che è anche il fulcro del gameplay, è la capacità di possedere i pesci, usandone poi le abilità, proiettando dal casco un tentacolo di luce. Lo stesso potere può essere usato anche per interagire con alcuni oggetti, come ad esempio delle leve.

Tutti i puzzle da cui è composto Silt sono basati su questo potere. Tanto per fare un esempio, è possibile possedere delle anguille elettriche per dare energia a dei macchinari, oppure si possono dominare dei branchi di pescetti che, dopo essere stati contaminati, possono essere utilizzati per avvelenare delle piante carnivore decisamente voraci. O ancora, si possono usare dei crostacei per spaccare delle ventole, oppure i denti aguzzi dei piranha per tagliare delle corde che ci bloccano la strada. In generale, quando in un livello si vedono più tipi di pesce, inevitabilmente andranno posseduti tutti per risolvere i puzzle.

Le mappe di loro non sono molto grandi e non c'è granché da esplorare. I primi capitoli del gioco sono molto lineari, mentre quelli finali offrono dei puzzle più articolati, distribuiti a volte in più sezioni. Alla fine di ogni capitolo bisogna affrontare uno dei colossi. Non aspettatevi di combattere, perché dovrete semplicemente risolvere dei puzzle per avere la meglio.