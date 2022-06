Tell Me Why è gratis su Xbox e Windows Store, probabilmente per il pride month

Tell Me Why, l'avventura narrativa di Dontnod (ora Don't Nod), è disponibile gratis su Xbox Store e Windows Store, probabilmente per celebrare il mese del Pride a giugno, anche se non c'è ancora una comunicazione ufficiale al riguardo.

Si tratterebbe, nel caso, di una ripetizione della stessa iniziativa effettuata l'anno scorso nello stesso periodo, in cui Tell Me Why era già stato offerto nel corso di giugno.

Attualmente, il gioco appare come disponibile gratuitamente in forma completa, ovvero con la possibilità di ottenere tutti e tre i capitoli del gioco gratis.

Visti i contenuti della storia, Tell Me Why è uno dei giochi più significativi, sul fronte videoludico, per celebrare il pride month, dunque non stupisce un'iniziativa del genere. Nel caso non l'abbiate sfruttata l'anno scorso, consigliamo dunque di dirigervi sulla pagina ufficiale di Tell Me Why su Xbox Store ed effettuare il download, disponibile anche su Windows Store.

Seguendo lo stile tipico delle avventure narrative di Don't Nod, anche in questo caso si tratta di seguire una storia molto ben costruita, prendendone parte attraverso scelte significative per il prosieguo della narrazione. I protagonisti sono i due gemelli Tyler e Alyson, che si ritrovano a indagare sui segreti drammatici della famiglia, tornando nella cittadina natale in Alaska.

Tyler è un personaggio transgender e la sua costruzione è stata effettuata in collaborazione con persone vicine alla sua situazione ed esperti di centri specializzati come GLAAD, con l'obiettivo di restituire un'immagine quanto più profonda, realistica e coinvolgente del personaggio. Potete conoscere meglio il gioco nella nostra recensione di Tell Me Why.