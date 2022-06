Matchpoint - Tennis Championships, il provato di un ambizioso emulo di Top Spin

In attesa che SEGA o 2K decidano di far rinascere dalle ceneri le loro serie, sono Kalypso Media e Torus Games a cercare di colmare questa nicchia con un prodotto che prova a rifarsi ai colossi del passato. A pochi giorni dall'uscita abbiamo provato Matchpoint - Tennis Championships e siamo pronti a raccontarvi cosa ne pensiamo.

Dopo i fasti di Top Spin 2 e Virtua Tennis 3, però, i giochi in grado di emulare in maniera seria questo sport sono spariti dal mercato. Negli ultimi anni solo Tennis World Tour e AO Tennis, entrambi finiti sotto il controllo di Bigben Interactive, ci hanno provato, ma con risultati alterni.

I giochi di tennis hanno sempre goduto di ottimi adattamenti videoludici. Se consideriamo Pong il primo tentativo di emulare lo sport dei Borg e dei Sampras, negli anni si sono sempre succedute simulazioni di qualità assoluta come Super Tennis, Jimmy Connors Pro Tennis Tour o Top Rank Tennis. Persino Super Mario non disdegna d'impugnare la racchetta.

Una scelta che premia i giocatori più abili e che dà un senso di progressione più forte durante la carriera in singolo giocatore: man mano che svilupperemo le capacità del nostro o della nostra alter ego i suoi colpi diventeranno sempre più potenti e precisi, consentendo un maggior numero di strategie, dato che sarà possibile provare a forzare uno scambio per mandare fuori posizione l'avversario.

Lo scopo degli autori sembra essere piuttosto chiaro, ovvero quello di provare a incapsulare le qualità di un gioco come Top Spin in un'esperienza che, per forza di cose, può contare su di un budget meno imponente rispetto alla serie di 2K. Nonostante questo, Torus Games ha provato a fare al meglio i compiti a casa, proponendo un'esperienza che si rifà in tutto e per tutto al gioco di PAM Development.

Oltre alla carriera sarà possibile sfidare online degli avversari o combinare delle partite in locale. Si tratta, quindi, del minimo indispensabile per questo genere di produzioni.

A meno di voler utilizzare uno dei tennisti pre-impostati, gli sviluppatori hanno imbastito una modalità carriera attraverso la quale sviluppare il nostro atleta. Questa si svilupperà in maniera piuttosto classica, lungo un calendario nel quale bisognerà scegliere una tra le due opzioni proposte: si tenta la fortuna in un Major o si prova a vincere un torneo minore? Ci si allena o si fa un evento per soldi? Ogni scelta influenzerà il percorso di crescita del nostro tennista, dalle sue statistiche a quello che può indossare.

Questione di budget

Saranno 3 le superfici di Matchpoint - Tennis Championships

Il lavoro svolto, quindi, sembra essere promettente, ma i limiti di budget e di esperienza dello studio sembrano destinati a emergere presto. Stiamo sempre parlando di una versione preliminare del gioco, ma per il momento i tennisti sembrano essere delle infallibili macchine incapaci di sbagliare un colpo, se non di pochi centimetri. È vero che la palla va fuori, e lo fa spesso, ma lo fa sempre per uno sbagliato calcolo della forza, non perché è stata colpita male. Questa cosa la si nota soprattutto contro gli avversari non umani, veri e propri muri capaci di respingere, soprattutto all'inizio, qualunque pallina gli mandiamo contro. Il nostro tennista, invece, anche per via di un'accentuata inerzia che frena i suoi movimenti, sembra far fatica a stare dietro al ritmo indiavolato impartito dagli avversari.

No sembra nemmeno esserci un calcolo ottimale della fatica e i tennisti fanno avanti e indietro lungo la linea di fondo senza mai perdere un colpo o avere un minimo di cedimento.

Non si tratta solo di questo: ben più notevole è la mancanza dei doppi, una disciplina non propriamente nuova nel tennis. Poi è vero che sono presenti alcuni tennisti ufficiali (al lancio saranno 16 e nuove leggende arriveranno col tempo), ma mancano la licenza ATP e quella dei principali tornei mondiali. Anche in questo caso sono cose sulle quali si può chiudere un occhio, ma che fanno sempre piacere.