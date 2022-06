Summer Game Fest in partenza, Geoff Keighley suona la carica in un video messaggio

Siamo ormai a giugno e la Summer Game Fest è in partenza, con Geoff Keighley che ce lo ricorda in un video messaggio in cui suona la carica e anticipa qualcosa dei contenuti che caratterizzeranno questo attesissimo giugno 2022 videoludico.

Ricordiamo che il primo evento ufficiale della Summer Game Fest sarà lo State of Play di Sony PlayStation, che si terrà alla mezzanotte tra il 2 e il 3 giugno e che, di fatto, aprirà la kermesse estiva dedicata ai videogiochi, come riferito nella news su lista e calendario degli eventi in arrivo nei prossimi giorni per la Summer Game Fest.

È "praticamente giugno" e Keighley si dice estremamente emozionato per l'evento in partenza, che coincide con l'arrivo dello State of Play di Sony dedicato ai giochi third party e PlayStation VR 2. Tuttavia, il fulcro della Summer Game Fest sarà nella settimana successiva, dal 9 al 12 giugno 2022, con la serata centrale e poi l'IGN Expo, il Tribeca Games Spotlight, il Guerrilla Collective e vari altri appuntamenti concentrati in quei giorni.

La serata principale è quella del 9 giugno alle ore 20:00, in cui si svolgerà l'evento propriamente definito Summer Game Fest e condotto da Geoff Keighley: si tratterà di uno show girato effettivamente dal vivo e su un palco, con ospiti presenti in persona, dunque non in differita e trasmesso a distanza.

Summer Game Fest 2022, il logo

Non sarà presente il pubblico allargato ma lo spirito sarà insomma quello degli eventi storici di questo tipo, con l'energia tipica dello show live action su un palcoscenico.

Tra gli ultimi eventi della serie ci sarà poi l'Xbox & Bethesda Showcase il 12 giugno alle ore 19:00, considerato uno dei maggiori appuntamenti di questa mandata, visto che si tratta della grossa presentazione annuale dedicata al gaming da parte di Microsoft.

si tratta della grossa presentazione annuale dedicata al gaming da parte di Microsoft.