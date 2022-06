PS5 da GameStop in vendita oggi 1 giugno, dettagli sul bundle e come acquistarla

PS5 in versione Digital tornerà ad essere disponibile per l'acquisto presso GameStop oggi, mercoledì 1 giugno 2022, con la formula diventata ormai standard per la catena di rivenditori, vista anche nelle scorse settimane: la console sarà in vendita in bundle con altri prodotti con disponibilità annunciata in diretta su Twitch. Vediamo dunque i dettagli su come acquistarla.

Gamestop ha annunciato i dettagli su contenuti e prezzo del bundle di PS5 in vendita oggi: si tratta di un pacchetto con protagonista PS5 Digital, dunque il modello senza lettore ottico. Il prezzo è 649,98 euro e, insieme alla console, sono previsti anche altri prodotti, come di consueto. Vediamo dunque di cosa si tratta:

PS5 Digital Bundle - 649,98 euro

PS5 Digital

Controller DualSense bianco

Headset Pulse 3D Midnight Black

Stand Headset Trust

Telecomando Multimediale

Cavo Play & Charge

PlayStation Network Card da 50 euro

In questo caso non sono dunque previsti giochi all'interno del bundle obbligatorio, trattandosi peraltro della console in versione Digital, ma una serie di accessori che possono comunque risultare molto utili, in particolare per quanto riguarda il controller aggiuntivo e le cuffie, che in questo caso sono quelle ufficiali Sony Pulse 3D. La PlayStation Network Card da 50 euro, d'altra parte, può facilmente essere investita per l'acquisto di un gioco digitale.



La console sarà in vendita sul sito ufficiale di GameStop oggi, 1 giugno 2022, a partire dalle ore 16:00 in poi. Come visto anche nelle scorse settimane, i dettagli sulle modalità di acquisto verranno svelati durante la diretta sul canale ufficiale Twitch di GameStop Italia, a partire dalla stessa ora. Come sempre, il consiglio è di seguire la trasmissione attentamente e cercare di essere pronti all'azione, visto che PS5 sarà come al solito disponibile in quantità estremamente limitate.

