The Boys: il cosplay di Starlight da nic_the_pixie è abbagliante

Anche The Boys non poteva certo passare inosservato ai cosplayer, vista la quantità di personaggi carismatici presenti nella serie, e questo cosplay di Starlight da parte di nic_the_pixie lo dimostra pienamente, con un'ottima interpretazione.

La versione di Starlight da parte della modella è veramente convincente, con un'ottima ricostruzione del costume e delle caratteristiche tipiche di Starlight, nonché del suo potere speciale. La combattente in questione ha dimostrato di essere una persona particolarmente umana, ma anche decisamente determinata e potente quando si tratta di combattere.

Si tratta peraltro di uno dei personaggi più positivi della serie, cosa che la fa emergere come un caso piuttosto singolare all'interno di un mondo in cui i super-eroi sono decisamente tendenti a dimostrare il peggio di sé. Nic_the_pixie si mostra qui perfettamente vestita a tema, con un costume che ripropone in maniera piuttosto precisa anche i più piccoli particolari degli originali, una capigliatura simile e un'atmosfera alquanto in linea.

D'altra parte, gioca a suo favore anche una buona messa in scena, con tanto di applicazione di effetti speciali per quanto riguarda la riproduzione del potere di Starlight legato alla luce e alla potenza dell'elettricità, come vediamo nel set riportato qui sotto.

Se cercate altri cosplay, vi rimandiamo ad alcuni dei più recenti pubblicati su queste pagine, come il il cosplay di Jessie di shproton da Pokémon, quello di Marin di Shirogane-sama da My Dress-Up Darling, il cosplay di Midnight da vkryp da My Hero Academia, quello di Tae Takemi di Xenon_ne da Persona 5, il cosplay di Cynthia da chocolatcos0 tratto da Pokémon, il cosplay di Lucy da shirogane_sama tratto da Cyberpunk 2077 e il cosplay di Marion in costume da bagno di yazbunnyy tratto da Dragon Ball.