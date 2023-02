The Witcher 3: la patch 4.01 migliora le prestazioni RT ma peggiora i 60 fps, dice il video di DF

The Witcher 3: Wild Hunt ha appena ricevuto la patch 4.01, che stando alla video analisi di Digital Foundry migliora le prestazioni in ray tracing a 30 fps ma peggiora la modalità performance a 60 fps sia su PS5 che su Xbox Series X.

Disponibile da alcuni giorni, la patch 4.01 di The Witcher 3 si pone come il primo vero aggiornamento ufficiale per la Complete Edition del titolo targato CD Projekt RED, ma evidentemente qualcosa è andato storto e il filmato qui sotto lo spiega in maniera molto chiara.

C'era l'esigenza di migliorare le prestazioni nella modalità a 30 fps con ray tracing, e da questo punto di vista l'obiettivo è stato raggiunto, con una consistenza del frame rate che in particolare su Xbox Series X risulta sostanzialmente più solida grazie ad alcuni piccoli compromessi.

Quando però si passa alla modalità performance, la situazione cambia inspiegabilmente e il gioco perde anche dieci fotogrammi al secondo in determinate situazioni, laddove in precedenza i 60 fps risultavano essere generalmente costanti.

Sembra insomma che lo studio polacco dovrà tornare rapidamente al lavoro per capire cosa sia accaduto e rilasciare quantomeno un hotfix che vada a sistemare i problemi generati con l'ultima patch.