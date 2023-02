Hogwarts Legacy: come aprire le porte con simboli di animali e numeri dei puzzle di Aritmanzia

Tranquilli, non dovrete prendere parte a nessuna noiosissima lezione di matematica per risolvere questi indovinelli. Basta giusto un po' di intuito o in alternativa i consigli che vi daremo di seguito. Una volta fatto potrete entrare in stanze opzionali e recuperare i bottini al loro interno, spesso pezzi di equipaggiamento e di arredo .

Durante le vostre esplorazioni in Hogwarts Legacy probabilmente vi sarete imbattuti in alcune porte contornate da dei simboli di animali che richiedono di risolvere un enigma basato sui numeri. Si tratta di un puzzle ricorrente del gioco legato all' Aritmanzia , un materia facoltativa dell'accademia magica che insegna come interpretare i numeri per predire il futuro.

Come risolvere i puzzle di Aritmanzia

Innanzitutto tutto spieghiamo in cosa consistono i puzzle legati all'Aritmanzia, ovvero le porte contornate da una serie di simboli di animali, reali e fantastici, come quella nell'immagine in testa all'articolo. Usando la magia Revelio appariranno due triangoli sopra la porta. Ad ogni angolo di queste figure geometriche è presente un numero, l'icona di una creatura o un punto interrogativo ("?" nel triangolo in alto, "??" per quello in basso), mentre al centro di entrambi è presente un numero scritto con caratteri più grandi.

Non molto distanti dalla porta troverete due dispositivi con i simboli "?" e "??". Interagendovi con il tasto indicato a schermo ruoteranno il disco al loro interno, mostrando varie icone di creature. Ogni animale è associato a un numero ben preciso.

Per completare il puzzle dovrete calcolare il numero da sostituire a "?" e "??" in modo tale che la somma di ogni angolo di un triangolo sia pari al numero scritto al centro. Una volta individuato tale valore vi basta semplicemente attivare più volte i congegni nei pressi della porta e scegliere la figura associata al numero che vi serve.

E qui arriva la parte che mette in difficoltà molti: come stabilire quale simbolo utilizzare? In realtà è più semplice di quel che sembra. Ogni animale è collegato a un numero, che va da 0 a 9, e tale associazione è sempre la stessa per ogni singola singola porta di Aritmanzia presente nel gioco. Nello specifico, ecco i valori delle icone:

Demiguise - 0

Unicorno - 1

Graphorn - 2

Runespoor (la bestia a tre teste) - 3

Fwooper (la creatura simile a un gufo) - 4

Quintaped - 5

Salamandra - 6

La creatura ignota - 7

Acromantula (ragno) - 8

Idra - 9

La pagina del manuale di Aritmanzia

Si può arrivare a questa soluzione in due modi, escludendo il leggere questo articolo. Il primo è trovare il documento "Pagina di Manuale di Aritmanzia" (l'immagine qui sopra) davanti alla Classe di Aritmanzia. Potrete raggiungere questo luogo facilmente partendo dalla punto di viaggio rapido "Classe di Divinazione" situato nell'ala della Libreria. Da qui vi basta salire le scale di legno nelle immediate vicinanze e proseguire finché non avrete la possibilità di girare a destra. Arriverete nei pressi di una delle Porte di Aritmanzia. Il documento si trova all'interno di uno scrigno vicino alla lavagna davanti alla porta. Potrete consultarlo quando volete dall'Inventario.

Il secondo modo è grazie all'intuito. Osservando le porte dei puzzle di Artimanzia, è possibile notare che i simboli degli animali che fanno da contorno sono sempre disposti in base al numero associato in ordine crescente, dal Demiguise (zero) in basso a sinistra proseguendo in senso antiorario fino alla bestia con molteplici teste da serpente in basso a destra (nove).

Ora avete tutti gli elementi per risolvere i puzzle di Aritmanzia, ma per scrupolo facciamo un esempio pratico in modo da fugare ogni possibile dubbio. Nell'immagine qui sotto è raffigurato il puzzle di Artimanzia nei pressi degli alloggi dei Corvonero. Nel triangolo in alto è raffigurato al centro il numero 13 e agli angoli il numero 1 e un Ragno, che come sappiamo vale 8. Per calcolare il numero mancante ci basta dunque fare 13 - 1 - 8 = 4. Di conseguenza nel congegno con sopra un "?" dovremo inserire l'icona simile a un gufo. Il triangolo in basso invece al centro mostra il numero 21 e agli angoli il 13 e l'Hydra, che vale 3. Anche in questo caso basta fare una semplice sottrazione: 21 - 13 - 3 = 5, ovvero il simbolo del Quintaped che va inserito nell'altro congegno. Una volta inseriti i simboli corretti basta interagire con la porta per aprirla.

La soluzione di un enigma di Aritmanzia

Come detto in precedenza, i valori dei simboli sono identici per ogni porta di Aritmanzia di Hogwarts Legacy e fondamentalmente il metodo per completare gli enigmi è pressappoco sempre lo stesso. A questo punto non vi resta che utilizzare un metodo efficace per associare rapidamente ogni icona a un numero, in modo da facilitarvi la vita ogni volta che incontrerete uno di questi puzzle.

Potreste consultare l'immagine qui sopra (o questo articolo) ogni volta, ma è decisamente poco pratico, oppure contare i simboli sulla cornice della porta partendo da sinistra in senso antiorario.

Potete anche imparare a memoria buona parte dei simboli con un metodo davvero semplice, ovvero quello di associare in maniera intuitiva gli animali ai numeri in base alle loro caratteristiche. L'Unicorno vale "uno" perché ha un solo corno, il Graphorn è un "due" perché ha due corna, il Runespoor è un "tre" perché ha tre teste, il Quintaped vale "cinque" per il numero di zampe e lo stesso concetto si applica per il ragno che è un "otto", infine l'Idra ha nove teste quindi è associato al "nove". Purtroppo le altre creature sono collegate ai vari numeri per motivi di lore, ma rappresentando delle eccezioni ben presto imparerete a ricordarvi anche di loro. E con questo si conclude la nostra lezione rapida all'Aritmanzia.