Metroid Prime Remastered su Amazon batte Hogwarts Legacy, primo nella classifica eShop

Metroid Prime Remastered sta vivendo un lancio di grande successo, a quanto pare: prima di andare esaurito, il gioco su Amazon ha battuto persino Hogwarts Legacy, il titolo più popolare del momento, e in formato digitale risulta primo nella classifica eShop.

Accolto con voti altissimi dalla stampa internazionale, Metroid Prime Remastered è stato protagonista di un clamoroso shadow drop nel corso dell'ultimo Nintendo Direct e tale strategia ha funzionato molto bene, a giudicare da questi primi risultati.

Andando a vedere nel catalogo di Amazon Italia, la situazione è simile a quella appena descritta: fra i best seller della categoria videogiochi troviamo la card prepagata da 10 euro per il PlayStation Store, seguita da Hogwarts Legacy per PS5 e poi da Metroid Prime Remastered per Nintendo Switch. Veniamo quindi alla già citata classifica eShop: Metroid Prime Remastered ne ha conquistato la vetta, superando due blockbuster storici come Minecraft e Mario Kart 8 Deluxe, mentre la top 5 viene completata da Among Us e da Just Dance 2023 Edition.