Hogwarts Legacy, l'evoluzione del castello della saga di Harry Potter in video

Com'è cambiata la Scuola di Magia e Stregoneria negli ultimi vent'anni? ElAnalistaDeBits ha realizzato un interessante video che documenta l'evoluzione visiva del castello della saga di Harry Potter dal 2002 a oggi con Hogwarts Legacy.

Il filmato propone un confronto diretto fra Hogwarts Legacy, disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 10 febbraio, e il classico Harry Potter e la Camera dei Segreti, secondo tie-in della serie pubblicato nel 2002 su PC, PS2, Xbox e GameCube.

Il risultato si pone un po' come una sintesi dell'evoluzione tecnologica nei videogiochi durante gli ultimi vent'anni, e sebbene per i tempi la possibilità di esplorare il castello di Hogwarts rappresentasse una feature tutt'altro che scontata, è chiaro che da allora parecchie cose sono cambiate.

Non è un caso se negli ultimi giorni sui social non si parli che dell'eccezionale fedeltà con cui gli sviluppatori di Avalanche Software hanno riprodotto non solo la Scuola di Magia e Stregoneria, ma anche altri scenari appartenenti a quel mondo così affascinante.

Immaginiamo che questo sia uno dei fattori che hanno consentito a Hogwarts Legacy di superare gli 800.000 giocatori contemporanei su Steam.