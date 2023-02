Hogwarts Legacy ha superato gli 800.000 giocatori contemporanei su Steam

Hogwarts Legacy ha continuato la sua impressionante corsa su Steam in queste prime ore di disponibilità ufficiale sul mercato, arrivando a superare gli 800.000 giocatori contemporanei, un risultato da record per il gioco Warner Bros.

Avevamo visto ieri che il gioco aveva superato i 600.000 giocatori, stabilendo il secondo risultato migliore per quanto riguarda i giochi al lancio nelle prime 24 ore sulla piattaforma Valve, ma la quantità ha continuato a crescere nelle ore scorse e ha infine trovato il picco a 807.112 giocatori, subendo poi una leggera flessione, in linea con l'andamento standard dell'utenza su Steam in base all'orario.



C'è ancora tempo per migliorare ulteriormente: Hogwarts Legacy è a tutti gli effetti un grande successo e i numeri potrebbero migliorare ancora. D'altra parte, stiamo comunque parlando soltanto della versione PC e solo per quel che riguarda la piattaforma Steam, dunque abbiamo ancora solo una visione molto parziale del successo effettivo del gioco.

Con questo risultato, Hogwarts Legacy diventa l'ottavo gioco più giocato di sempre nella storia di Steam e il terzo più giocato in assoluto per quanto riguarda tutti i giochi single player sulla piattaforma, che ovviamente hanno meno spinta per quanto riguarda la contemporaneità degli utenti online.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Hogwarts Legacy, nella quale abbiamo dato una valutazione molto positiva al gioco incentrato sul Wizarding World di Harry Potter.