Minecraft, arrivano le Crocs a tema: data d'uscita delle strane calzature

Mojang e Crocs hanno siglato una collaborazione decisamente bizzarra, ma non più di tanto se si pensa ormai alla risonanza che Minecraft ha nella cultura popolare in genere: ecco quindi le Crocs di Minecraft, in arrivo con data d'uscita fissata per il 16 febbraio 2023.

Si tratta di una linea speciale di Crocs ovviamente a tema con Minecraft, dunque con vari particolari che richiamano da vicino il celebre universo cubettoso di Mojang. La collaborazione dovrebbe riguardare il mercato globale, dunque le nuove calzature dovrebbero essere disponibili anche dalle nostre parti.

Il 16 febbraio sarà dunque possibile acquistare queste peculiari calzature caratterizzate da colorazioni e figure particolari. Gli elementi più ricorrenti sono i creeper, ovviamente, ma non mancano anche scheletri e blocchi vari che spuntano dal profilo delle "ciabatte" in questione, creando degli effetti alquanto bizzarri.

Le Crocs di Minecraft saranno disponibili sia per adulti che per ragazzi, con alcune differenze in termini di modelli, tra forme più "liscie" e quelle più complesse con le figure che emergono dal profilo. In ogni caso, chiunque potrà scaricare un paio di Crocs digitali in stile Minecraft all'interno del gioco stesso.

"Insieme, Minecraft e Crocs collegano il mondo di gioco con stile e comfort, potenziando l'immaginazione attraverso Crocs e le infinite possibilità di gioco in Minecraft", si legge nel comunicato ufficiale sulla collaborazione. "Che viviate o giochiate in Sopravvivenza o in modalità Creativa, queste scarpe sono pronte ad adattarsi ai vostri bisogni con il semplice movimento di uno strap".