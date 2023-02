Assassin's Creed Origins: il director ha lasciato Ubisoft, dopo 17 anni nella compagnia

Jean Guesdon, il director di Assassin's Creed Origins, ha deciso di lasciare Ubisoft dopo 17 anni di servizio all'interno della compagnia francese e aver partecipato ad alcune delle maggiori produzioni dell'etichetta in questione.

Viene ricordato in particolare nel ruolo di director di Assassin's Creed Origins, ma ha avuto ruoli di rilievo anche nello sviluppo di altri titoli, come Assassin's Creed 4: Black Flag per il quale ha lavorato come creative director.

Anche Guesdon si aggiunge dunque alla lista di sviluppatori che di recente hanno abbandonato Ubisoft, tra i quali ci sono state defezioni anche di notevole rilievo, per la storia della compagnia. Il director ha annunciato l'uscita di scena da Ubisoft tramite il proprio profilo LinkedIn.

In questo, con l'occasione, Guesdon ha anche ringraziato Ubisoft per tutto il tempo passato all'interno della compagnia francese e i traguardi raggiunti con gli altri sviluppatori. Tra le altre cose, è emersa anche un'informazione interessante: il director stava evidentemente lavorando a un nuovo progetto per PC, PS5 e Xbox Series X|S che viene descritto come "un gioco collaborativo a base di voxel, con sfumature di Minecraft".

Tale progetto sembra essere ancora in corso presso Ubisoft ma non è ancora stato annunciato, dunque potrebbe trattarsi di uno dei prossimi giochi in arrivo da parte del publisher francese, in attesa di ulteriori notizie al riguardo.