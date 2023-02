Hogwarts Legacy è disponibile per PC, PS5 e Xbox Series in versione Standard: tutti i dettagli

Hogwarts Legacy è disponibile da oggi in versione Standard Edition per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il gioco costa 59.99€ su computer e 74.99€ su console di attuale generazione. La versione PC del gioco sarà accessibile dalle 19:00, ora italiana. Rivediamone i dettagli, il trailer e anche la disponibilità delle versioni di vecchia generazione.

La versione PS4 e Xbox One di Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 4 aprile 2023 e costerà 69.99€, mentre la versione Nintendo Switch sarà distribuiti dal 25 luglio 2023 e costerà 59.99€. Secondo il team di sviluppo, la versione Nintendo Switch "sarà fantastica".

Ricordiamo anche che Hogwarts Legacy avrà contenuti esclusivi per PlayStation e arriveranno su Xbox, PC e Switch dopo un anno. Nel frattempo, potete reclamare però una serie di contenuti estetici per il vostro personaggio tramite i Twitch Drops: ecco come.

Qui sotto potete vederne il trailer di lancio di Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy viene descritto come "un coinvolgente gioco di ruolo d'azione open world, ambientato nel magico universo dei libri di Harry Potter. Parti all'avventura attraverso vecchi e nuovi angoli del mondo magico, scopri i suoi animali fantastici, distilla pozioni e padroneggia incantesimi, personalizza il tuo equipaggiamento e accresci i tuoi talenti, diventa il mago o la strega che hai sempre desiderato."

"Vivi a Hogwarts nel 1800. Il tuo personaggio è uno studente che possiede la chiave di un antico segreto in grado di distruggere il mondo magico. Forgia alleanze, combatti i Maghi Oscuri e determina il fato del mondo magico. L'eredità che lascerai dipende solo da te. Scrivi la tua storia." Qui sotto potete vederne il trailer.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Hogwarts Legacy è il miglior videogioco a tema Harry Potter mai realizzato. La direzione artistica ha trasformato in realtà i sogni ricorrenti degli appassionati inviandogli una dorata lettera di ammissione alla scuola di Hogwarts, spalancando una finestra sul mondo magico che trabocca di attività e contenuti. Quando si cerca di fare così tanto è fisiologico che emergano anche delle carenze, e in questo caso finiscono per sporcare prevalentemente il comparto tecnico, troppo spesso vicino alla generazione passata."

"L'esperienza confezionata da Avalanche Software vive ancorata a meccaniche già viste, non inventa nulla di nuovo, ma riesce a dipingere un grande affresco che mette in movimento il Wizarding World. Sì, non sarà il videogioco perfetto, ma mantiene le sue promesse scommettendo forte sulla carica emotiva: quando arriverà il momento di lasciare la scuola, fidatevi, una lacrima sarà inevitabile. Per fortuna nei videogiochi un istante può durare anche in eterno, e Hogwarts Legacy è un'opera che vive di istantanee: il castello è abbracciato dal tramonto, la sala grande è illuminata, un Ippogrifo svolazza attorno alla torre più alta. Serve altro?"

Diteci, oggi inizierete le vostre avventure magiche, oppure state già esplorando Hogwarts Legacy grazie all'Accesso Anticipato della Deluxe Edition?