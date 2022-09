Hogwarts Legacy: i contenuti esclusivi PlayStation arriveranno su Xbox, PC e Switch dopo un anno

In base a quanto riferito da Rebs Gaming, insider piuttosto affidabile attivo su Twitter, i contenuti esclusivi legati a PlayStation di Hogwarts Legacy arriveranno su Xbox, PC e Nintendo Switch dopo un anno, alla scadenza dell'accordo di esclusiva temporale siglato tra Sony e Warner Bros.

A questo proposito, proprio durante il recente State of Play abbiamo avuto modo di vedere un trailer sulla quest esclusiva per PS4 e PS5, "Missione del negozio infestato di Hogsmeade", ma oltre a questa ci saranno anche altri contenuti che potranno essere giocati solo dagli utenti PlayStation per un anno, ovvero:

Quest esclusiva "Negozio infestato di Hogsmeade"

Dungeon extra

Set cosmetico

Shop esclusivo per vendere oggetti con valutazioni migliori rispetto agli altri luoghi

Ricetta per la pozione Felix Felicis che consente di visualizzare temporaneamente la collocazione di scrigni segreti

Ebbene, tutti questi contenuti sono legati esclusivamente a PlayStation per un anno. In base a quanto riferito da Rebs Gaming, che riporta alcune comunicazioni che sembrano ufficiali sulla questione, tutti i contenuti esclusivi per PlayStation rimarranno tali per 12 mesi, fino al 10 febbraio 2024.

Questo significa che l'accordo riguarda un'esclusiva temporale, dunque dal 10 febbraio del 2024 i vari contenuti potrebbero arrivare anche su PC e Xbox, in attesa di eventuali sviluppi sulla questione.