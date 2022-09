Overwatch: annunciata la data precisa della chiusura definitiva del gioco

Come sappiamo, l'arrivo di Overwatch 2 significa anche la chiusura definitiva del primo Overwatch, tuttavia la conclusione del primo non avverrà precisamente in contemporanea con il lancio del secondo, con Blizzard che ha specificato una data precisa per quanto riguarda la fine del primo Overwatch.

In base a quanto riferito dagli sviluppatori, la data di chiusura di Overwatch sarà il 2 ottobre 2022, sebbene questa dipenda dal fuso orario, cosa che dunque potrebbe significare il 3 ottobre in alcune zone.

"Circa un giorno prima del lancio di Overwatch 2, spegneremo i server di Overwatch 1", ha riferito Jon Spector di Blizzard a Eurogamer.net.

"Questo significa, dal punto di vista pratico, che il 2 ottobre è veramente l'ultimo giorno in cui sarà possibile giocare a Overwatch 1. Ci sarà poi un periodo di downtime di circa 27 ore che abbiamo pianificato per sistemare il lancio dei server di Overwatch 2, che avverrà subito dopo".

Inoltre, coloro che passano da uno all'altro potranno farlo in maniera abbastanza fluida: "Daremo ai giocatori attuali di Overwatch la possibilità di scaricare Overwatch 2 un po' prima del lancio, se vogliono effettuare il pre-load. Ci sono anche un paio di cose che chiederemo di fare ai giocatori per prepararsi al meglio", ha spiegato Spector. "Condivideremo una specie di lista di lancio, che spigherà agli utenti le cose da fare per essere pronti per Overwatch 2, in modo da effettuare un passaggio fluido già dal 4 ottobre, quando lanceremo il gioco".

Sapevamo già che Overwatch 2 avrebbe sostituito il primo Overwatch, ma a quanto pare ci sarà un periodo di passaggio tra uno e l'altro. Nel frattempo, abbiamo ricevuto dettagli su Battle Pass gratis e Premium, con contenuti, prezzo e funzionamento del sistema.