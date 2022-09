Call of Duty rimarrà su PlayStation, ribadisce Phil Spencer, oltre a Xbox Game Pass

Anche la famosa questione dell'eventuale esclusività di Call of Duty su Xbox con l'acquisizione di Activision Blizzard è stata toccata durante l'estesa intervista di Game Watch a Phil Spencer, il quale ha ribadito di "pensare" che la serie continui a rimanere su PlayStation, pur uscendo anche su Xbox Game Pass.

Da notare che la domanda in questione è arrivata subito dopo quella sulla possibilità di un ritorno di Scalebound, pertanto quando l'intervistatore ha accennato alla questione Activision Blizzard, Spencer scherzando l'ha interrotto dicendo "possiamo tornare alla domanda su Scalebound?" Con un simpatico siparietto.

L'intervistatore ha fatto presente che ci sono molti fan di Call of Duty anche in Giappone e che questa faccenda dell'acquisizione rappresenta una "grande preoccupazione" per il destino della serie, chiedendo dunque se il franchise continuerà ad essere presente su PlayStation o se rimarrà esclusivamente su Xbox Game Pass.

"Pensiamo che Call of Duty continuerà a vivere su PlayStation", ha affermato Phil Spencer, mantenendo comunque la tipica moderazione dovuta anche al fatto che, di fatto, il publisher non è ancora stato acquisito e dunque non ha la possibilità di affermare cose in maniera assoluta, anche per non influenzare il processo di acquisizione.

"D'altra parte, la manovra è ancora in corso, ma quando le procedure saranno complete, la serie Call of Duty sarà integrata nel Game Pass.

Questo ci consentirà di offrire Call of Duty come parte integrante del servizio su abbonamento", ha spiegato Spencer, precisando che "Questo è il nostro obiettivo, non il fatto di eliminare Call of Duty da PlayStation".

La risposta del capo di Xbox sembra dunque in linea con quanto riferito da Microsoft anche a GamesIndustry.biz, quando a margine dei commenti entusiastici di Sony per le indagini approfondite dell'antitrust sull'acquisizione di Activision Blizzard la compagnia ha riferito che non avrebbe senso, dal punto di vista commerciale, eliminare Call of Duty da PlayStation, in quanto leader del mercato console.