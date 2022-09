Spider-Man: Sony rinvia due film della serie, ma annuncia un nuovo Karate Kid

Sony Pictures ha deciso di rinviare due film di Spider-Man tra quelli già in programma all'interno dei propri studi, decisione giunta in particolare dopo il disastro di Morbius, ma annunciando anche l'arrivo di un nuovo Karate Kid.

Per quanto riguarda i film di Spider-Man, si tratta in entrambi i casi di due spin-off collegati all'universo del personaggio in questione, ma non sono capitoli direttamente collegati alla serie principale.

Kraven the Hunter

Kraven the Hunter è stato rimandato al 6 ottobre 2023, rispetto alla data inizialmente prevista del 13 gennaio 2023, mentre l'altro film è Madame Web che è stato spostato proprio dal 6 ottobre iniziale al 16 febbraio 2024.

Sembrerebbe esserci anche un terzo film Marvel da parte di Sony, ancora ignoto, la cui uscita programmata è stata invece anticipata, spostata dal 12 luglio al 6 giugno 2024.

Per quanto riguarda invece il nuovo Karate Kid, il film dovrebbe arrivare anch'esso a giugno 2024, descritto semplicemente come "il ritorno al franchise originale di Karate Kid", probabilmente anche sfruttando la scia del successo della serie Cobra Kai, passata da YouTube a Netflix e recentemente arrivata alla Stagione 5, anche questa ampiamente apprezzata da critica e pubblico.