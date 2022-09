Cobra Kai 5 è un trionfo nei primi voti su Rotten Tomatoes

Cobra Kai 5 è disponibile da questa settimana su Netflix e sembra sia stato molto apprezzato sia dalla critica che dal pubblico, almeno a giudicare dalle prime recensioni raccolte dal sito specializzato Rotten Tomatoes, dove la nuova stagione è praticamente un trionfo.

Una delle maggiori novità del catalogo di settembre 2022, Cobra Kai Stagione 5 è disponibile dallo scorso venerdì per gli abbonati al servizio, che evidentemente hanno risposto molto positivamente all'arrivo del prosieguo delle storie di Johnny Lawrence e Daniel Larusso.

Cobra Kai 5, la locandina

La serie in questione, al momento, ha registrato un 100% netto tra i voti della critica su Rotten Tomatoes, mentre ha il 96% per quanto riguarda la valutazione del pubblico.

Il "Tomatometer" non è ovviamente un indice perfetto sulla qualità di un prodotto, ma con una votazione così netta dimostra, se non altro, di non aver affatto deluso le aspettative: il voto è basato al momento su 28 recensioni da parte della critica e 361 da parte del pubblico, dunque è soggetto a variare ma non di troppo.

Come abbiamo visto, la storia della quinta stagione vede Terry Silver prendere il controllo del Cobra Kai, espandendolo fino a farlo diventare una sorta di impero e diffondendo la sua filosofia distorta e spietata, mentre Johnny Lawrence e Daniel Larusso hanno vari altri guai da risolvere, con l'intervento anche di altre vecchie conoscenze dei film cinematografici.