The Witcher 4 e oltre: la nuova saga sarà composta da più capitoli, dice CD Projekt RED

L'impegno di CD Projekt RED sulla serie The Witcher proseguirà anche dopo il quarto capitolo attualmente in sviluppo, al momento ancora senza un titolo preciso né una numerazione specifica, ma evidentemente destinato ad essere seguito poi da altri giochi successivi.

Dal nuovo report dedicato agli investitori arriva questo annuncio, a dire il vero non proprio sorprendente, da parte di CD Projekt RED: "Così come la prima saga è stata composta da tre capitoli... siamo in pre-produzione per quanto riguarda il primo gioco della seconda saga di The Witcher", ha affermato il CEO Adam Kiciński, precisando che "pensiamo a più di un singolo gioco".

Il nuovo The Witcher in sviluppo, in effetti, è stato presentato come l'inizio di una nuova saga per la serie, dunque verosimilmente andrà a raccontare eventi diversi in un nuovo arco narrativo, forse con almeno parte del cast di personaggi differente rispetto a quanto visto finora.

L'idea, in ogni caso, è costruire una nuova saga composta da più di un singolo capitolo, dunque ci saranno altri The Witcher dopo questo quarto gioco attualmente in sviluppo su Unreal Engine 5. Nel frattempo, abbiamo saputo che l'upgrade next gen che porterà The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X|S è ancora atteso entro la fine del 2022.