FIFA 23: data di uscita, edizioni, cross-play, squadre, stadi e tutto quello che c'è da sapere

Ci siamo, ancora poche settimane e FIFA 23 arriverà nei negozi fisici e digitali di tutto il mondo, dando inizio a una nuova stagione calcistica su console e PC. In questa pagina abbiamo raccolto tutte le informazioni utili in vista del debutto del nuovo gioco di calcio di EA Sports, come la data di uscita, le edizioni disponibili, nonché la lista completa di squadre e stadi confermati.

Anche quest'anno la versione per console Nintendo sarà la " Legacy Edition ", ovvero senza cambiamenti quanto a gameplay e modalità disponibili rispetto a FIFA 22. Ecco cosa cambia e quali sono i contenuti di FIFA 23 Legacy Edition per Nintendo Switch .

FIFA 23 sarà disponibile nei negozi a partire dal 30 settembre 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Google Stadia e Nintendo Switch. Tuttavia, acquistando la Ultimate Edition e con gli abbonamenti EA Play ed EA Play Pro, sarà possibile iniziare a giocare dal 27 settembre.

Questa edizione su console PlayStation e Xbox include il Dual Entitlement . In pratica, potrete utilizzare il gioco su PlayStation4 e PlayStation5, o su Xbox One e Xbox Series X|S con un'unica copia.

FIFA 23 Ultimate Edition è disponibile solo in versione digitale al prezzo di 99,99 euro per PS5, PS4, Xbox Series X|S e One, mentre per PC e Google Stadia è in vendita a 89,99 euro.

Su Amazon.it è disponibile anche FIFA 23 Sam Kerr Edition per PS5 e Xbox Series X|S, al prezzo di 79,99 euro. Questa edizione ha una cover differente con protagonista Sam Kerr, calciatrice australiana e attaccante del Chelsea, al posto di Kylian Mbappé. Include il pacchetto "Peace & Love" che comprende una divisa e oggetti per la personalizzazione degli stati per FIFA Ultimate Team.

FIFA 23 Standard Edition sarà acquistabile in formato fisico e digitale su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia al prezzo di 69,99 euro e su PS5 e Xbox Series X|S a 79,99 euro. La versione PC sarà disponibile solo in digitale su Steam, Epic Games Store, EA App/Origin. La versione Stadia sarà fruibile solo attraverso il servizio di streaming di Google. FIFA 23 Legacy Edition per Switch invece sarà disponibile al prezzo di 39,99 euro sia in formato fisico che digitale.

FIFA 23 in Italia sarà disponibile in tre versioni differenti : Standard, Sam Kerr Edition (esclusiva Amazon) e Ultimate Edition (solo digitale). Vediamo i dettagli.

Se acquistate FIFA 23 Standard Edition per PS4 o Xbox One e decidete in un secondo momento di passare a PS5 o Xbox Series X|S, dovrete per forza di cose acquistare un'altra copia del gioco se volete godere dei vantaggi delle versioni di attuale generazione, che includono un comparto grafico migliore e i vantaggi dell'Hypermotion 2. Nulla vi vieta comunque di utilizzare la versione PS4 o Xbox One di FIFA 23 su PS5 o Xbox Series X|S, ma non potrete usufruire dei vantaggi sopracitati.

Cross-play e Cross-progression

FIFA 23

In FIFA 23, il cross-play, ovvero la possibilità di giocare con utenti in possesso di una console differente, sarà disponibile per le piattaforme della stessa generazione. Dunque le versioni PS5, Xbox Series X|S, Stadia e PC saranno compatibili l'una con l'altra. Lo stesso discorso vale per le versioni di FIFA 23 per PS4 e Xbox One. Il Cross-play non è supportato invece per piattaforme di generazione differente, ad esempio i giocatori PS5 non possono giocare con quelli PS4.

In FIFA 23, il cross-play sarà disponibile al lancio nelle seguenti modalità: Division Rivals FUT (tranne Co-op), FUT Champions, Ultimate Draft FUT online, Amichevoli FUT online (tranne Co-op), Gioca con amici FUT, Amichevoli Online, Stagioni Online (tranne Stagioni Co-op) e nella modalità competitiva Virtual Bundesliga per i residenti in Germania. Il cross-play è attivo automaticamente e si può scegliere di disattivarlo in qualsiasi momento dalle opzioni.

Discorso a parte per il mercato di FIFA Ultimate Team. Sarà in comune per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia, mentre per PC e Nintendo Switch saranno separati.

Tutti i progressi ottenuti o i contenuti acquisiti in FIFA 23 Ultimate Team, così come tutti i progressi in Volta Football, verranno trasferiti tra piattaforme della stessa famiglia, quindi da PS4/Xbox One a PS5/Xbox Series X|S e viceversa. I progressi in tutte le altre modalità, tra cui Stagioni Online, Stagioni Co-op, modalità Carriera, Pro Club, ecc., saranno strettamente correlati alla piattaforma su cui stai giocando e non saranno quindi trasferibili.