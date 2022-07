FIFA 23, il provato tra cross play, Mondiali, HyperMotion2 e tanto altro

Se alcuni potevano essere portati a pensare che per l'ultimo anno di FIFA EA Sports avrebbe tirato i remi in barca, beh, non è proprio così. Il colosso canadese, infatti, vuole far sì che FIFA 23 sia il miglior capitolo di sempre. Lo fa sia per un moto di orgoglio, dopo 30 anni non vogliono abbandonare la serie che hanno contribuito a rendere grande con un gioco mediocre, dall'altra vogliono alzare l'asticella per fare in modo che chi verrà dopo non avrà vita facile. Un'altra chiave di lettura è la necessità di soddisfare il maggior numero di giocatori possibile, dato che il prossimo anno dovranno scegliere il publisher canadese nella sua nuova avventura e non il marchio storico. Per questo motivo hanno cominciato a dire che EA Sports Football, o come si chiamerà quello che avrebbe dovuto essere FIFA 24, avrà tutto quello che ha reso grande la serie, tranne il nome, ovviamente. Come dicevamo, però, le novità che abbiamo provato in FIFA 23 sono davvero tante. Oggi possiamo parlarvi solo quelle di carattere generale, ma nei prossimi giorni vi sveleremo quello che EA ha pensato per arricchire le versioni di nuova generazione di FIFA 23, ma anche le novità di FUT e di Volta. Prima di questo, però, ci dobbiamo concentrare sulla prima, corposa, novità: il cross-play. Prima di cominciare, vi volevamo ricordare che FIFA 23 sarà lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PlayStation 4 e Xbox One il 30 settembre. L'accesso anticipato a FIFA 23 Ultimate Edition inizierà il 27 settembre 2022.

Cross play Kylian Mbappé sulla copertina di FIFA 23 La parola dice già molto, ma sono le implicazioni l'elemento che cambia tutto. A partire da quest'anno, infatti, FIFA 23 prevede di poter giocare 1 contro 1 in cross play con avversari della stessa generazione di console. Questo vuol dire che gli utenti Xbox One possono sfidare quelli PlayStation 4, così come chi gioca su PS5 giocherà contro persone su Xbox Series X|S, Google Stadia e, finalmente, PC. Un'altra grande novità, infatti, è che la versione Windows del gioco sarà finalmente quella current gen e sfrutterà quindi tutte le novità legate all'HyperMotion2, oltre che sfoggerà un comparto tecnico all'avanguardia. FIFA 23 sarà di nuova generazione anche su PC Come dicevamo, per il momento il cross play sarà limitato agli 1 contro 1, ma questo vuol dire che tutte le modalità principali, da FUT alle stagioni, passando per le amichevoli online, potranno essere giocate contro tutti i vostri amici, indipendentemente dalla loro piattaforma d'adozione. Questo dovrebbe anche semplificare il lato esport del gioco, con non più due comunità separate (e la sola PlayStation come piattaforma spinta da accordi commerciali), ma un'unica comunità in grado di competere indifferentemente dalla piattaforma scelta, alzando ulteriormente il livello di una competizione dai connotati sempre più professionali.

L’anno dei Mondiali FIFA 23 conterrà i Mondiali maschili e femminili La prossima stagione calcistica, oltretutto, sarà molto importante anche perché si terranno ben due edizioni dei mondiali. Per via della decisione di far giocare la Coppa del Mondo in Quatar nel bel mezzo della stagione regolare, ovvero dal 21 novembre al 18 dicembre 2022, EA Sports si è trovata a poter includere in FIFA 23 sia la competizione maschile sia quella femminile, che invece si giocherà in un più canonico 20 luglio - 20 agosto tra Australia e Nuova Zelanda. Ancora non sappiamo se l'Italia sarà rappresentata almeno dalla squadra femminile, il recente Europeo non è ben augurante, ma di sicuro EA Sports ha intenzione di supportare entrambe le manifestazioni con modalità ad hoc (che arriverà come aggiornamento gratuito durante l'anno) e ovviamente una tonnellata di nuove carte e oggetti di FUT. O almeno, presumiamo, visto che -ovviamente- oltre a un generico "avremo tante attività legate ai mondiali" non si sono spinti. È l'anno dei Mondiali, l'Italia sarà presente almeno a quello femminile? La Coppa del Mondo è un momento chiave per il calcio, un'occasione nella quale tutti, sia i fan che le persone meno appassionate, si interessano ai risultati della propria nazionale. Si tratta di un momento nel quale milioni di persone iniziano ad appassionarsi allo sport e, di riflesso, anche al videogioco. Per questo motivo Sam Riviera, gameplay producer di FIFA 23, ci ha assicurato che il team di sviluppo ha pensato a tantissime nuove esperienze pensate non solo per spiegare a chi non lo conoscesse come giocare a FIFA 23, ma anche per introdurre alcuni concetti del calcio, come per esempio il fuorigioco, a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo sport.

Di tutto, di più La Barclays Women's Super League in FIFA 23 EA Sports ritiene quella di quest'anno l'edizione più completa di FIFA di sempre. I numeri a sostegno di questa affermazione, sono, in effetti, notevoli: ci sono oltre 19.000 giocatori suddivisi in più di 700 squadre, oltre 100 stadi e più di 30 campionati. Ci saranno anche competizioni ufficiali del calibro della UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander, la Serie A e, come detto, la Coppa del Mondo maschile FIFA Qatar 2022 e la Coppa del Mondo femminile FIFA Australia e Nuova Zelanda 2023. A queste cose si aggiungono i primi campionati e le prime squadre professionistiche femminili come la Barclays Women's Super League, ovvero la prima divisione inglese, e la Division 1 Arkema, il massimo campionato femminile francese. Delle novità utili non solo perché essere inclusivi è di moda, ma semplicemente per il fatto che il calcio femminile è sempre più una realtà in crescita, capace di attrarre spettatori e investimenti. Basti pensare al fatto che la Serie A Femminile è appena diventata una lega professionistica.

Tante novità, su tutti i campi L'atmosfera degli stadi di FIFA 23 è sempre notevole Potremo parlare nel dettaglio solo tra pochi giorni delle novità legate all'HyperMotion2 e cosa il nuovo sistema apporterà alla versione current gen di FIFA 23. Per il momento possiamo dirvi che EA Sports ha continuato nel processo di analisi e ottimizzazione dei movimenti dei calciatori, tutte novità che ha racchiuso sotto il cappello "HyperMotion2". Studiando il movimento sul campo da gioco, gli ingegneri di EA hanno migliorato i movimenti della squadra e dei giocatori che ora sono più reattivi, intelligenti e autentici in tutte le zone del campo. I portieri usciranno con maggiore grinta, i difensori faranno quel movimento in più per toccare un pallone in scivolata, mentre gli attaccanti avranno sempre più controllo sul pallone durante la fase di tiro. Al volo e non. Pad alla mano le novità si sentono, nello stesso modo nel quale si potevano sentire gli anni scorsi. Come abbiamo ripetuto più volte, EA Sports non può reinventare la ruota: tra le mani ha un prodotto che vende milioni di copie in tutto il mondo e produce svariati milioni di dollari: solo un folle lo stravolgerebbe. Questo non vuol dire che non si possano introdurre novità più o meno d'impatto in grado di arricchire l'esperienza passata e dare un nuovo taglio al tutto. Il team di EA Sports ha detto di aver ascoltato molto i feedback della comunità e su queste indicazioni ha basato i suoi aggiustamenti. Per esempio ha limitato l'efficacia della difesa automatica o degli intercetti, ma ha ampliato le animazioni dei portieri, soprattutto in uscita, modificato l'accelerazione, in modo da differenziare velocisti da calciatori forti in progressione e persino aggiunto un nuovo modo di calciare in porta. Il calcio femminile in FIFA 23 Per il momento, comunque, il ritmo di gioco sembra essere più basso, la reattività dei calciatori superiore e in generale si ha più controllo sulla squadra e i suoi movimenti, ma sono tutte cose che potrebbero cambiare da qui a fine settembre, ovvero quando il gioco arriverà effettivamente nei negozi. Gli elementi che vanno a cambiare maggiormente il gameplay sono i calci piazzati e i nuovi Power Shots. I primi sono stati ridisegnati per premiare anche il tempismo e per dare maggiore varietà ai tiri. I calci di rigore, oltre al direzionamento, dovranno tenere conto di un indicatore che pulsa ritmicamente. Se si sarà in grado di fermarlo quando il cerchio è più piccolo si potrà calciare con precisione, sbagliando il tempismo diminuirà anche la possibilità di mettere la palla in porta. Nei calci di punizione e negli angoli si potrà decidere dove colpire la palla, in maniera similare ai giochi di golf o di biliardo: colpendo di lato si imprimerà un effetto a uscire o a rientrare, che andrà dosato con la potenza e un ulteriore movimento dell'analogico destro per dare un ulteriore effetto. I Power Shot, immediatamente rinominati super-tiri, sono una nuova meccanica che si ottiene combinando i dorsali con il tiro. In questo modo i calciatori si esibiranno in vere e proprie bordate che andranno direzionate precisamente in porta, con effetti davvero spettacolari. Oltre alla mira, a diminuire la potenza di questa mossa ci pensa la lunga animazione necessaria per caricare il tiro, che potrebbe dare ai difensori il tempo per recuperare la palla. Una scena di FIFA 23 Altri elementi, come un miglior posizionamento dei piedi dei calciatori prima di un tiro, nuove animazioni per lo stop al volo e una migliorata capacità di fare "passetti" danno a tutto il gioco un maggiore grado di realismo sia visivo, sia "tattile". L'impressione è quella di avere un maggiore controllo del calciatore, dei suoi movimenti e, di conseguenza, della partita. Aspettatevi anche diverse novità di spessore per FUT e per Volta. Osservate bene anche le fasi di gameplay mostrate, si possono vedere diverse novità anche sotto il profilo grafico e della presentazione. Ma, come diceva Michael Ende ne La Storia Infinita, "questa è un'altra storia e dovrà essere raccontata un'altra volta".

FIFA 23 deve essere un capitolo ambizioso. È l'ultimo che EA curerà per la Fédération Internationale de Football Association e lo sviluppatore canadese vuole sia lasciare un ottimo ricordo di sé (in modo che i concorrenti difficilmente potranno fare meglio al primo tentativo) sia mostrare ai fan il proprio valore, in modo da farli tornare anche l'anno prossimo. Per il momento abbiamo un'infarinatura generale, con qualche suggestione da parte dell'HyperMotion2 e lo sfoggio di una potenza produttiva inarrivabile, con una pletora di licenza infinita alla quale si aggiungono la Coppa del Mondo e il calcio femminile. Cominciamo, però, con qualche discreta novità, ovvero l'arrivo del cross play e della versione PC parificata a quella di PS5 e Xbox Series X|S. Il bello, come da tradizione, deve però ancora arrivare. Nei prossimi giorni approfondiremo le novità di questo HyperMotion2, ma anche quelle in arrivo per tutte le versioni del gioco, le novità di FUT, quelle di Volta e qualche sorpresa anche sotto il profilo delle licenze.