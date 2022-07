Dopo Deathloop, Arkane vuole continuare a creare giochi non lineari

Arkane ha un portfolio di giochi molto particolari all'attivo, che spaziano in diversi generi e impostazioni narrative nonostante la loro appartenenza in linea di massima a quello che viene definito "immersive sim", tuttavia dopo l'esperienza di Deathloop sembra che il team sia intenzionato a proseguire sulla strada dell'approccio non lineare, per quanto riguarda lo sviluppo della storia e del gameplay.

In un'intervista pubblicata di recente da RockPaperShotgun, il co-director del team, Dinga Bakaba, insieme al campaign director Dana Nightingale, hanno spiegato che il loro interesse al momento è rivolto soprattutto alla costruzione di giochi dalla struttura più aperta, che non propongono un unico modo "giusto" per affrontarli e portarli a termine.

L'idea è trovare, in questo modo, un maggiore divertimento e coinvolgimento per il giocatore: "In Arkane, pensiamo molto al divertimento che scaturisce dall'avanzare in un gioco.

Ci piace anche l'idea dei vari finali nei nostri giochi, è una cosa interessante, ma a dire il vero la cosa più importante resta il percorso. Quello che ci interessa è vedere i giocatori scegliere le proprie sfide e decidere loro stessi cosa sia il gioco che si trovano di fronte".

A quanto pare, queste sono lezioni apprese durante lo sviluppo di Deathloop in particolare, il cui successo sembra abbia modificato il DNA di Arkane, portandola ad abbracciare maggiormente la non linearità rispetto alle esperienze precedenti come Dishonored e Prey, nonostante anche questi presentassero comunque un gameplay con approccio piuttosto aperto.

A questo punto, Arkane non ha più grande interesse nella "costruzione di una campagna completamente lineare, non è qualcosa che vogliamo fare di nuovo", ha spiegato la Nightingale. L'intenzione è dunque proporre una struttura diversa, che i giocatori possono interpretare in maniera più libera e che, ovviamente, comporta anche maggiori sfide e rischi anche per gli sviluppatori.

Qualcosa del genere potrebbe emergere anche da Redfall, il nuovo sparatutto con elementi RPG e adventure in sviluppo per PC e Xbox, di cui abbiamo ottenuto di recente alcune informazioni su storia, single player, co-op e progressione.