Redfall: Arkane parla di storia, single player, co-op e progressione

Una lunga intervista ad Arkane è stata pubblicata in queste ore da IGN su Redfall, che tocca numerosi argomenti del nuovo gioco in sviluppo per PC e Xbox e anche elementi su storia, single player, co-op e progressione all'interno del nuovo sparatutto in prima persona con elementi RPG.

Il director Harvey Smith ha ribadito che il gioco è stato studiato per poter essere giocato sia in single player che in multiplayer cooperativo: nei due casi cambia qualcosa nella dinamica del gameplay ma si tratta di due approcci comunque godibili e studiati appositamente.

Giocando in single player si possono sfruttare ovviamente solo le abilità del personaggio scelto, visto che non avremo compagni controllati dall'IA e l'azione prevederà anche una buona dose di stealth, considerando che si tratta del modo migliore per ottenere un vantaggio sui nemici.

Giocando in multiplayer cooperativo è possibile utilizzare le abilità combinate di più personaggi (fino a 4 contemporaneamente) ma questo ovviamente fa perdere l'effetto sorpresa. Inoltre, gli scontri scalano in difficoltà in base alla quantità di giocatori, diventando progressivamente più impegnativi e con un maggior numero di nemici.

La storia, ha spiegato Smith, rimane comunque sempre la stessa come eventi principali: giocando con un personaggio o un altro cambia ovviamente il punto di vista e le scene d'intermezzo sono diverse perché profondamente focalizzate sul personaggio utilizzato, dunque dialoghi, testi e anche scene saranno differenti, ma gli eventi principali della storia non cambiano, vengono raccontati in maniera diversa. Allo stesso modo, non sono previsti finali multipli.

Le differenze nell'approccio al gioco emergono soprattutto per quanto riguarda la quantità e costruzione delle missioni secondarie che possono essere intraprese. Non è peraltro possibile cambiare il personaggio durante una partita: se si avvia un salvataggio con un combattente, saremo legati a quello per tale salvataggio, mentre scegliendone un altro si riavvia il gioco.

Per quanto riguarda la progressione, dunque, ogni run è legata a un personaggio: questi non hanno delle vere e proprie classi differenti, ma possono essere portati verso specializzazioni particolari a seconda degli upgrade che sblocchiamo nello skill tree.

