Redfall, giocando da soli non avremo compagni controllati dall'IA

Redfall offrirà un'esperienza single player propriamente detta, nel senso che giocando da soli non potremo contare sul supporto di compagni controllati dall'intelligenza artificiale: lo ha rivelato lo studio director Harvey Smith.

Sappiamo già che in co-op i progressi della campagna saranno legati all'host, ma evidentemente c'è ancora parecchio da scoprire sul gameplay del nuovo titolo sviluppato da Arkane Austin in esclusiva per PC e Xbox Series X|S.

"Una grande enfasi in Redfall è stata posta sull'esperienza in single player, così da mantenere lo stile tipico dei prodotti Arkane", ha spiegato Smith. "Tutti i giochi che abbiamo realizzato condividono degli elementi dal punto di vista creativo, sebbene non ce ne siano due perfettamente uguali."

"Redfall è un gioco open world, ma può essere affrontato in solitaria vestendo i panni di uno qualsiasi dei protagonisti. L'approccio al gameplay diventa in questo modo più legato all'esplorazione, con la possibilità di ricorrere a ricognizione e stealth per ottenere informazioni sulle minacce ed evitare i nemici o prenderli alla sprovvista."

"Se doveste scegliere di giocare da soli, non verrete accompagnati da compagni controllati dall'intelligenza artificiale, così da rendere l'esperienza effettivamente single player. Sarete voi a stabilire il ritmo e le strategie."

"Volete fare un giro turistico di Redfall? Potrebbe essere un po' pericoloso con tutti quei vampiri e i cultisti, ma andate pure! C'è un'isola piena di misteri da scoprire, e in pieno stile Arkane il mondo che vi circonda non smetterà mai di raccontarvi delle storie, che potrete godervi a prescindere da quante persone stiano giocando."