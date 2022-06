Final Fantasy 7 Remake: i fan stanno cercando di indovinare il nome della Parte 3, ecco le ipotesi

Final Fantasy 7 Remake riceverà due seguiti. Il primo si chiamerà Final Fantasy 7 Rebirth, mentre il terzo non ha per ora un nome ufficiale. I fan, però, stanno cercando di indovinare e, tramite Reddit, hanno condiviso una serie di ipotesi a riguardo.

I giocatori danno per scontato che anche il terzo Final Fantasy 7 della saga remake utilizzerà un sottotitolo che inizia con la R. Alcune opzioni sono scherzose, come Realm Reborn, preso da Final Fantasy 14. Sempre nell'ambito dell'MMOJRPG di Square Enix, vengono proposte "Rendwalker", "Reavensward", "Readowbringers" e "Rormblood".

Passando a qualcosa di un po' più serio, i fan di Final Fantasy 7 Remake propongono anche "Revengeance" (che richiama Metal Gear Rising: Revengeance), "Return of the Soldier" e infine anche "Resurrection". Quest'ultimo, probabilmente, richiama alla mente varie possibili modifiche al gioco originale, che non citeremo per non fare spoiler.

Resurrection sarà il titolo di Final Fantasy 7 Remake parte 3?

Considerando che il franchise di Final Fantasy 7 è (anche) nelle mani di Tetsuya Nomura, potrebbe essere azzardato affermare di sapere in che modo sarà chiamato il terzo progetto della saga remake. Il creatore di Kingdom Hearts ci ha abituato a nomenclature e sottotitoli abbastanza particolari. Nondimeno, le ipotesi attuali sono quelle indicate. Ci vorranno probabilmente anni prima di scoprire qualcosa, quindi conviene appuntarci la nostra idea e scoprire in futuro se abbiamo indovinato o no.

Quali sono le vostre ipotesi?

Vi ricordiamo infine che è in arrivo un altro capitolo della saga di Final Fantasy 7: parliamo di Crisis Core che sarà collegato al remake; in che modo? "I fan si divertiranno a scoprire come".