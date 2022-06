Classifica UK: Horizon Forbidden West torna in prima posizione, con nuovi stock di PS5

I dati di Gfk relativi al mercato fisico nel Regno Unito mostrano il ritorno in testa di Horizon Forbidden West, cosa probabilmente collegata al contemporaneo ritorno in stock di PS5 presso molti rivenditori della zona, in molti dei quali la console viene venduta in bundle con il gioco Guerrilla Games.

Vediamo dunque la classifica del Regno Unito per la settimana conclusa il 19 giugno 2022:

Horizon Forbidden West LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Mario Strikers: Battle League Nintendo Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe Pokémon Legends: Arceus The Quarry Minecraft (Switch) Gran Turismo 7 FIFA 22

Considerando i bundle, non stupisce più di tanto il fatto che il 95% delle copie vendite di Horizon Forbidden West sia su PS5, cosa che dimostra come, probabilmente, buona parte delle copie fisiche vendute sono state distribuite proprio insieme alla console.

In ogni caso, è notevole che il gioco Guerrilla Games continui a permanere in classifica nel Regno Unito da diverse settimane a questa parte.

Vengono dunque superati Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker e anche Mario Strikers: Battle League, che era stato in testa proprio la settimana scorsa nella medesima classifica, con Nintendo Switch Sports e Mario Kart 8 Deluxe a seguire.