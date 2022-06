DOOM può essere giocato anche su un mattoncino LEGO trasformato in un computer

DOOM può essere giocato ovunque e quando diciamo "ovunque" intendiamo veramente che non ci sono più limiti. James Brown ha infatti deciso di giocare DOOM dentro un mattoncino LEGO. Non parliamo di una costruzione LEGO basata sul gioco, ma di un mattoncino personalizzato che è stato trasformato in una sorta di mini-PC con un monitor. Potete vedere il risultato più recente degli sforzi di Brown qui sotto.

In una lunga sequenza di tweet, Brown ha spiegato il processo dietro alla creazione di questo mattoncino LEGO con un monitor. Il pezzo è stato creato con una stampante 3D ed è ovviamente parzialmente trasparente, così da poter vedere il monitor montato all'interno.

Inoltre, è possibile interagire con il gioco premendo il mattoncino. Si tratta di un risultato ingegneristico ragguardevole. Potete vedere un video nel quale il creatore interagisce con DOOM qui sotto. Inoltre, potete vedere anche un confronto tra il primo modello e un secondo modello.

Diteci, che ne pensate di questa piccola creazione?