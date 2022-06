Sayonara Wild Hearts avrà un sequel: Lorelei and the Laser Eyes, dice un leaker

Sayonara Wild Hearts, il coinvolgente action rhythm sviluppato da Simogo, potrebbe vedere a breve l'annuncio di un sequel o di uno spin-off che a quanto pare si chiamerà Lorelei and the Laser Eyes, secondo il leaker Dov Grey.

L'ex Tiffany Treadmore ha fatto notare che in primavera si sono diffuse alcune voci al riguardo, mentre lo scorso Natale il team di sviluppo ha condiviso un artwork che potrebbe essere in qualche modo collegato al nuovo progetto.

Fra i giochi premiati agli Apple Design Awards, Sayonara Wild Hearts ha fatto il proprio debutto in contemporanea sulla piattaforma digitale in abbonamento Apple Arcade, nonché su PS4 e Nintendo Switch.

Purtroppo al momento non ci sono dettagli su questo fantomatico Lorelei and the Laser Eyes, ma è possibile che condivida la stessa formula del precedente gioco del team, in grado di offrire un'esperienza magari poco duratura ma stilosa e stravagante.