Fanatical: super sconti per PC anche per AAA recenti, con un regalo ogni 10€ di spesa

Sono attivi gli sconti di Fanatical. Il sito propone tante offerte per molti giochi, compresi AAA recenti. Inoltre, se si spendono più di dieci euro in un solo ordine si ottiene anche un regalo, che potrebbe includere altri sconti o anche copie gratis di giochi come Elden Ring, Rebel Galaxy e Main Assembly. Infine ci sono sconti lampo che cambiano tutti i giorni.

Considerate anche che Fanatical sta per vendere la propria 100.000esima chiave: il fortunato otterrà giochi per valore totale di 1.000 dollari e anche altri premi. Potete trovare le offerte a questo indirizzo.

Gli sconti disponibili sono molteplici, a partire da Monster Hunter Rise e della sua espansione Sunbreak presto in arrivo, con prezzi che vanno da 28 a 42 euro a seconda dell'edizione. Inoltre, potete trovare la Complete Edition di Assassin's Creed Valhalla a 62.99€. C'è anche a disposizione Sniper Elite 5 Deluxe Edition a 59.99€ o il gioco horror The Quarry, da poco pubblicato, a 52.79€.

The Quarry

Le offerte lampo, chiamate Vampate di Calore, sono in questo momento Core Keeper e Ni no Kuni La Minaccia della Strega Cinerea Remastered, entrambi a poco più di otto euro. Avete tempo fino a domani pomeriggio prima che gli sconti lampo di Fanatical cambino.

La pagina che vi abbiamo indicato poco sopra propone anche una serie di sezioni specifiche, come quella dedicata ai giochi a meno di 5 euro e varie sezioni per molteplici editori, come Bandai Namco, Disney, Ubisoft e non solo.

Su Fanatical potete pagare anche con PayPal, ricordate.