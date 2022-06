Kojima Productions aiuterà gli ucraini che si rifugiano in Giappone

Lo sviluppatore di videogiochi Kojima Productions, noto soprattutto per Death Stranding, ha annunciato oggi tramite Twitter che offrirà supporto ai rifugiati ucraini che cercano rifugio in Giappone.

Non sono stati rivelati i dettagli sul tipo di supporto offerto e sui tempismi di tale supporto. Il tweet promette ulteriori informazioni che saranno condivise più avanti e include un link all'Agenzia per i Servizi di Immigrazione del Giappone. Il tweet contiene anche un'immagine della mascotte dello studio, un astronauta di nome CG, che indossa un segno di pace.

La guerra in Ucraina è tragica per moltissimi motivi. Parlando però specificatamente dell'ambito videoludico, ha anche bloccato o ritardato lo sviluppo di molti giochi. L'Ucraina è una nazione densa di team di sviluppo, sia indipendenti che sotto grandi società come Ubisoft. Molti sono stati costretti a sfuggire alla guerra, ma alcuni sviluppatori hanno imbracciato le armi e hanno deciso di difendere la propria nazione, come mostrato in un recente video creato dal team di S.T.A.L.K.E.R. 2.

Kojima Productions ora cerca di fornire il proprio supporto e non possiamo definire questo gesto in altro modo se non encomiabile.

Passando a note più leggere, Kojima ha da poco confermato di star collaborando con Microsoft e Xbox per lo sviluppo di un nuovo gioco.