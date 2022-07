Xenoblade Chronicles 3: trailer di presentazione in italiano con tutti i dettagli

Xenoblade Chronicles 3 torna a mostrarsi in un nuovo trailer, che a dire il vero è la versione in italiano dell'Overview Trailer pubblicato già in precedenza in versione giapponese, con un lungo video di circa 8 minuti che illustra vari dettagli e caratteristiche del gioco.

Come ben sappiamo, si tratta del terzo capitolo della serie di RPG nipponici sviluppata da Monolith in esclusiva su Nintendo Switch. La storia principale di Xenoblade Chronicles 3 ruota soprattutto attorno alla coppia formata da Noah e Mio, ma a il cast di eroi è piuttosto ampio e variegato, comprendendo 6 personaggi ognuno caratterizzato da specifiche storie, retroscena e abilità.

Il nuovo trailer mostra diversi scorci dell'ambientazione in cui si svolge il nuovo capitolo, oltre a varie caratteristiche particolari della storia e del gameplay, che in questo caso introduce alcune innovazioni per quanto riguarda anche il sistema di combattimento, visto l'arrivo degli Uroboros, ovvero possenti combattenti che possono essere evocati con la fusione dei protagonisti.

"Un vasto mondo attende in Xenoblade Chronicles 3, il prossimo gioco dell'acclamata serie di RPG da Monolithsoft", si legge nella descrizione ufficiale di Nintendo. "I giocatori entreranno nei panni dei protagonisti Noah e Mio in mezzo al caos derivato dalle nazioni ostili di Keves e Agnus. Sei personaggi arrivano da queste nazioni e prenderanno parte in una grande storia con la vita come tema centrale. Esplora un nuovo mondo che si connetterà con il futuro di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, in arrivo su Nintendo Switch a settembre 2022".

Ricordiamo che l'uscita di Xenoblade Chronicles 3 è fissata per il 29 luglio 2022, per conoscerlo meglio vi rimandiamo al provato della prossima grande esclusiva Nintendo Switch.