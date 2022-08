FIFA 23 l'anteprima col nuovo prato, i nuovi replay intelligenti e la Serie A TIM sotto licenza

Alcune cose le sapevamo già...

Si tratta, sicuramente, di un argomento piuttosto complesso da limitare in maniera netta. Nelle scorse settimane, per esempio, abbiamo parlato in anteprima dell'HyperMotion2 di FIFA 23, una tecnologia che incide sia sul comportamento dei calciatori virtuali, ma anche su come si muovono, sulle loro animazioni, sul loro realismo. Si tratta, quindi, di un aspetto estremamente importante per la fedeltà visiva del nuovo capitolo. EA Sports parla di oltre 6mila nuove animazioni e di un algoritmo guidato dal Machine Learning in grado di sceglierle e abbinarle nel miglior modo più realistico possibile, perlomeno finora.

Provando a semplificare il discorso, si tratta di una serie di nuove "regole" che consentono al sistema di risolvere in maniera più elegante e realistica alcune situazioni e in questo modo di dare ai calciatori virtuali qualche mossa in più per risolvere le situazioni più spinose. Per esempio le nuove animazioni delle scivolate rendono più efficaci questo fondamentale, rendendo i difensori più consapevoli di quello che sta accadendo e consentendo loro di cercare il pallone al posto di andare dritti e basta.

Un discorso simile potrebbe essere fatto per il jockey, la corsetta laterale che i difensori fanno per affrontare un attaccante, o per le nuove animazioni introdotte per stoppare i palloni alti e calciare. Si tratta di tante piccole aggiunte che, forse, il giocatore occasionale nemmeno noterà, ma che contribuiscono ad ampliare ulteriormente la varietà di colpi e di situazioni di FIFA 23. Con l'introduzione dei Power Shot, o Supertiri, come ci piace chiamarli, EA Sports ha inoltre trovato una "scusa" per inserire nel gioco quelle traiettorie tese che i fan hanno sempre richiesto a gran voce, un po' gelosi delle sassate che si potevano tirare in PES. Ma non si tratta solo di questo: adesso ci sono tanti nuovi colpi, come i passaggi alti di esterno, i cross dalla tre quarti e soprattutto una maggiore libertà del pallone, che prenderà traiettorie sempre più casuali, e quindi realistiche, dopo un tiro eseguito male o vari rimpalli.