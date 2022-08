FIFA 23: il trailer "Esperienza del giorno della partita" mostra i miglioramenti grafici e sonori

Electronic Arts ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a FIFA 23 e precisamente all'Esperienza del giorno della partita. In altre parole, il video si concentra sui miglioramenti grafici e sonori del nuovo capitolo della serie di simulatori calcistici di EA.

EA spiega che le "funzioni di replay e overlay di FIFA 23 in realtà aumentata, grazie a HyperMotion2, offrono maggiori informazioni durante i replay dei tiri e dei calci di punizione, fornendo un nuovo livello di dettagli, tra cui i gol previsti, la potenza di tiro, la distanza dalla porta e altro ancora."

Prima dei match ci saranno nuove scene "ad alta energia all'interno e all'esterno dello stadio" che saranno supportate da un nuovo audio: FIFA 23 punterà a darci la carica all'inizio di ogni partita. C'è poi stato un passo in avanti dal punto di vista visivo con nuovi campi da gioco, molto più realistici.

FIFA 23 proporrà poi nuove texture 3D per le reti delle porte, con migliore illuminazione. Anche la folla è più viva e varia, con nuovi abbigliamenti e non solo. Non mancheranno poi ufficiali di gara femminili, per la prima volta in un gioco di FIFA, con squadre di ufficiali di gara di genere misto in FUT, Pro Club e oltre.

FIFA Trainer aggiunge un design più moderno e visivo, con una nuova grafica che aiuta a portare le proprie abilità al livello successivo dentro e fuori dal campo. Le nuove telecamere con profondità di campo ridotta apportano un nuovo livello di qualità visiva a FIFA 23, adattandosi allo stile delle trasmissioni calcistiche per avvicinare il giocatore all'azione.

Sarà possibile inoltre ascoltare la musica della colonna sonora di FIFA 23 durante le partite al posto della telecronaca. Infine, è stato detto che ci saranno nuovi effetti sonori post-goal, tra cui sirene, cicalini, versi di animali e altro ancora.

Per un'analisi completa delle novità, potete fare riferimento alla nostra anteprima appena pubblicata.