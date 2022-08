Soul Hackers 2, un nuovo trailer giapponese presenta i personaggi

Soul Hackers 2 si mostra con un nuovo, lungo trailer giapponese in cui vengono presentati alcuni dei personaggi che troveremo nell'atteso spin-off di Shin Megami Tensei.

In uscita il 26 agosto, Soul Hackers 2 è ambientato in uno scenario post-apocalittico, in cui due fazioni si scontrano mentre orde di demoni minacciano il mondo, ma un intervento divino potrebbe cambiare le cose.

Come abbiamo scritto nel nostro provato di Soul Hackers 2, il gioco offre un'esperienza a metà strada fra Persona e il già citato Shin Megami Tensei, unendo i punti di forza di entrambi i franchise per dar vita a qualcosa di davvero interessante.

Le due protagoniste dell'avventura, Ringu e Figue, vengono mandate sulla Terra da un'entità conosciuta come Aion, ma si trovano di fronte a una situazione già compromessa, con due fazioni in lotta e diversi personaggi morti.

Decidono dunque di riportarli in vita e di creare una squadra che possa scoprire l'origine del male che potrebbe distruggere il mondo: una missione tutt'altro che semplice, come abbiamo spiegato nel nostro provato di Soul Hackers 2.