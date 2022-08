UFL, un trailer del gameplay mostra i portieri alle prese con i tiri da fuori area

UFL è protagonista di un nuovo trailer del gameplay che mostra i portieri alle prese con i tiri da fuori area, storicamente una situazione non semplice da gestire in una simulazione calcistica.

Ebbene, pare che gli estremi difensori di UFL abbiano fatto i compiti a casa, visto che reagiscono in maniera realistica e plausibile a questo tipo di manovre, deviando la palla al meglio delle proprie posssibilità per evitare il gol e creare al contempo una sequenza spettacolare.

Se avete letto la nostra anteprima con tutto quello che sappiamo di UFL, avrete già un'idea di cosa il rivale di FIFA e di eFootball stia preparandosi a mettere in campo nel corso di quest'anno.

Il gioco non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma in teoria dovrebbe fare il proprio debutto su PC, PlayStation e Xbox entro la fine del 2022... a meno che non arrivi un rinvio.