UFL: tutto quello che sappiamo del FIFA killer

In questo momento se lo stanno chiedendo tutti, ma nessuno ha per ora una risposta certa. Per questo motivo abbiamo deciso di raccogliere tutto quello che sappiamo di UFL, conosciuto anche come il FIFA killer .

E quindi torniamo al punto di partenza: dove avrà trovato Strikerz Inc. i fondi per convincere CR7 a prestare il suo volto a un progetto debuttante come questo e persino a partecipare (non con molto trasporto..) a una fintissima videochiamata durante la presentazione?

Come Konami sa benissimo, infatti, per andare a sfidare FIFA non "basta" avere un videogioco solido. Il calcio, ormai, è tanto sport quanto spettacolo e immagine e anche la sua controparte videoludica deve riflettere questo assunto. Per questo motivo è importante che UFL sia sviluppato su Unreal Engine, è interessante sapere che non avrà uscite annuali, ma il fulcro della prima presentazione sono state le licenze e quello che sarò il nuovo ambasciatore globale: Cristiano Ronaldo.

Onestamente non sappiamo dove Strikerz Inc. abbia ottenuto tutto questa sicurezza e soprattutto tutti questi fondi. Però è evidente che il progetto UFL sia decisamente più ambizioso di quanto si potesse immaginare. Il team, nato nel 2016, in poco più di 5 anni è passato dai 4 fondatori originali a dare lavoro a oltre 100 "veterani" di tutti i settori coinvolti nello sviluppo di un progetto simile.

Ultimate Team

Hello, it's a me, CR7!

Il team di Strikerz Inc. non cita mai direttamente il concorrente, ma, soprattutto dopo il clamoroso autogol di eFootball (l'ex PES), quello di EA Sports è l'unico gioco di calcio presente sul mercato. Al posto di cercare un approccio alternativo per non sfidare questo vero e proprio colosso del mondo dei videogiochi (FIFA 22 è il gioco più venduto in quasi tutta Europa), UFL andrà prendere di petto l'avversario, provando a tenere botta sul fronte tecnologico e delle licenze per andare a sfidarlo in quelli che sono i suoi punti deboli: il gameplay e il modello economico.

Dal poco che si è potuto vedere, infatti, UFL andrà replicare quasi tutte modalità online più famose di FIFA 22, come le amichevoli online, partite 2v2 e 3v3, partite non di lega, sfide speciali e missioni. Ovviamente, però, il fulcro saranno le Leghe, una modalità online strutturata in maniera simile alle Divisioni di FUT nelle quali competere con la propria squadra.

I team di UFL saranno personalizzabili

Questa sarà costruibile da zero apparentemente senza vincoli sia dal punto di vista della rosa, sia da quello delle tattiche da applicare. Sembra che sia possibile addirittura allenare e far crescere i propri calciatori, in modo da adattarli meglio alle proprie esigenze. Con la propria squadra si andrà online e si fronteggeranno avversari scelti "in maniera equa, in base a un matchmaking basato sulle divisioni".

E qui arriva la prima stoccata a FIFA: "il gameplay di UFL è disegnato per essere divertente, competitivo, realistico e responsivo" ha detto il CEO di Strikerz Inc. Eugene Nashilov durante la presentazione. Lasciando intendere che il gioco di EA non sia esattamente così.

Un'altra frecciatina arriva sul modello economico: UFL non cancellerà ogni anno la vostra squadra costringendovi a ripartire da zero, anzi un club negli anni continuerà ad accumulare i trofei e a sfoggiarli con orgoglio mostrando la sua storia.

I costosissimi ambasciatori di UFL

Quello che accadrà ai calciatori, però non è chiaro: una volta che avremo ottenuto Ronaldo in attacco, che senso avrà comprare un altro attaccante? Ce ne saranno mai più forti? L'unica soluzione, a meno di puntare a un "modello alla Dragon Ball" nel quale ogni poche settimane compariranno le versioni super-super-super Saiyan dei calciatori in attività, è che i valori delle "carte" varieranno in concerto con le prestazioni delle controparti reali. Una soluzione per avere un mercato sempre attivo (potrebbe esserci un mese nel quale i propri attaccanti sono fuori forma costringendo a comprarne di nuovi) e formazioni molto meno standardizzate.

L'impressione è che se FIFA 22 cerca d'inglobare al suo interno il mondo del calcio a 360°, dai campetti al football femminile, e un modello economico che spinge a comprare sempre l'ultima versione di una carta di Ultimate Team, UFL potrebbe più puntare al lato competitivo dello sport, con i calciatori molto più simili agli eroi di Overwatch o LoL, ovvero con caratteristiche molto più uniche e definite.

Lukaku, in pieno stile GdR, è una sorta di Tank, mentre CR7 è un Assassino, Firmino un Artista e De Bruyne un Architetto. Per cambiare strategia occorre mettere sullo scacchiere pedine nuove, dato che tutti sono adatti a tutti i compiti come per esempio una carta speciale di FIFA.