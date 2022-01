Top 3 2021 dei giochi fisici più venduti in ogni Stato europeo: FIFA 22 primo 17 su 19 volte

GfK ha pubblicato le Top 3 dei giochi più venduti in tutti gli Stati europei nel 2021 in formato fisico. Nel complesso è FIFA 22 il vincitore, con 17 prime posizioni su 19.

Prima di tutto, vediamo la Top 3 italiana dei giochi più venduti nel 2021 in formato fisico:

FIFA 22

Minecraft

Animal Crossing New Horizons

Se prendiamo invece in considerazione la classifica complessiva, in Europa i tre giochi più venduti in formato fisico sono:

FIFA 22

Mario Kart 8 Deluxe

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Le uniche nazioni nelle quali il gioco sportivo di EA non ha ottenuto la prima posizione sono la Finlandia (NHL 22 batte FIFA 22 e Minecraft) e la Russia (GTA 5 batte Cyberpunk 2077 e Marvel's Spider-Man Miles Morales).

Tabella dei giochi più venduti in tutti gli Stati europei

Questi dati, lo ripetiamo, fanno riferimento alle versioni fisiche dei videogiochi. I dati digitali non sono inclusi, quindi le classifiche totali potrebbero essere diverse, anche se è altamente probabile che FIFA 22 si anche in tal caso primo. Il gioco di calcio di EA è un successo come ogni anno, quindi non siamo troppo stupiti di vederlo in prima posizione.