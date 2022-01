For Honor è gratis su PC e console questo fine settimana

For Honor è gratis per tutti i giocatori PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (via Ubisoft Connect) questo fine settimana. Ubisoft ha infatti dato il via a un nuovo free wekeend, questa volta con protagonista l'action multiplayer con combattimenti all'arma bianca.

Il weekend gratuito di For Honor è disponibile già da ora per tutte le piattaforme e sarà attivo fino alle 20:00 italiane di lunedì 31 gennaio 2022.

Potreste scaricare la versione gratuita di For Honor per PS4 e PS5 dal PlayStation Store a questo indirizzo, per Xbox Series X|S e Xbox One da Xbox Store tramite questo link e per PC via Ubisoft Connect.

For Honor

Tenete presente che per giocare online in multiplayer su piattaforme Microsoft è necessario un abbonamento Xbox Live Gold attivo.

Durante il free weekend potrete accedere a tutte le modalità multiplayer di For Honor. Tutti i progressi salvati saranno mantenuti nel caso decidiate di acquistare il gioco. A tal proposito For Honor attualmente è in offerta su PC e console con sconti decisamente vantaggiosi.

For Honor (qui la nostra recensione) è un gioco action incentrato sul multiplayer PvP online. I giocatori possono scegliere il loro guerriero fra coraggiosi cavalieri, brutali vichinghi e letali samurai, personalizzabili e con armi e stili di lotta diversi. Il gioco nonostante un lancio un po' sottotono ha ricevuto un supporto costante e sostanzioso dagli sviluppatori, che hanno aggiunto nuovi contenuti e modificato il bilanciamento a cadenza regolare sin dall'uscita.