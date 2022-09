The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X|S: upgrade next gen in uscita entro fine 2022

The Witcher 3 è ancora previsto arrivare su PS5 e Xbox Series X|S entro la fine di quest'anno, visto che il rilascio dell'upgrade next gen per le nuove console è stato piazzato da CD Projekt RED all'interno del quarto trimestre del 2022.

All'interno degli aggiornamenti arrivati nelle ore scorse da parte del team polacco, oltre all'annuncio della nuova espansione di Cyberpunk 2077, tra le informazioni di ordine finanziario si trova anche la conferma del prossimo arrivo di The Witcher 3 in versione PS5 e Xbox Series X|S, una cosa che attendiamo ormai da anni ma che non ha ancora trovato una data di uscita precisa.

Anche in questo caso non c'è nulla di certo, ma CD Projekt RED ha riferito, nella sua comunicazione agli investitori, che il gioco dovrebbe riuscire ad arrivare durante il quarto trimestre del 2022.

L'upgrade di The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X|S è "in corsa" per uscire nell'ultimo trimestre del 2022, ha riferito in particolare il CEO della compagnia, Adam Kiciński.

Si tratta, peraltro, di un'uscita rimandata più volte visto che originariamente era previsto arrivare in precedenza ed era stato già rimandato al secondo trimestre del 2022 lo scorso aprile. Le versioni PS5 e Xbox Series X|S del gioco sono sviluppate esternamente da Saber Interactive, team già responsabile della versione Nintendo Switch, e dovrebbero integrare vari miglioramenti grafici rispetto all'originale.

Nel frattempo, CD Projekt RED è impegnata sul nuovo capitolo di The Witcher, in sviluppo su Unreal Engine 5 e probabilmente incentrato su una nuova saga, in attesa di ulteriori dettagli.