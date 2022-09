Marvel’s Midnight Suns: un video mostra il gameplay di Hunter

Firaxis Games e 2k hanno pubblicato un nuovo video di Marvel's Midnight Suns per mostrare il gameplay di Hunter, personaggio completamente personalizzabile del gioco, che vi ricordiamo essere uno strategico a turni stile XCom, ma che prevede anche l'utilizzo di carte.

Il video è commentato da Christopher Odd, un membro del team di sviluppo, che spiega tutti gli aspetti del personaggio e le abilità di cui è dotato. Da notare che ci sono anche alcuni dialoghi, uno dei quali con il Doctor Strange, e si vedono diversi poteri speciali in azione.

Quando la demoniaca Lilith e la sua temibile orda si uniscono con le malvagie armate di Hydra, è il momento di scatenare il lato più oscuro di Marvel. Nel personaggio di Hunter, la tua missione sarà di guidare un'improvvisata congrega di storici supereroi e pericolosi guerrieri sovrannaturali verso la vittoria. Riusciranno leggende del calibro di Doctor Strange, Iron Man e Blade a far fronte comune verso una minaccia apocalittica sempre più incombente? Se intendi salvare il mondo, dovrai siglare delle alleanze e guidare in battaglia la squadra nei panni dei leggendari Midnight Suns.

Con una gamma di personaggi e skill potenziabili che ti permettono di creare la tua versione personalizzata di Hunter, sei tu a decidere come rispedire Lilith e la sua armata negli inferi.

Per il resto vi ricordiamo che Marvel's Midnight Suns è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.