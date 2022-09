One Piece Odyssey: immagine principale svelata e presentazione in streaming fissata

One Piece Odyssey avrà una presentazione dedicata in streaming in occasione del Tokyo Game Show 2022, e per l'occasione è stata anche svelata l'immagine principale del gioco, che verrà probabilmente usata per la copertina o come elemento chiave per la promozione da Bandai Namco, visibile alla fine del video riportato qui sopra.

Il livestream dal TGS 2022 si terrà il 15 settembre alle ore 15:00 italiane, e dovrebbe durare circa 50 minuti, dunque una presentazione davvero in grande stile. A condurre la trasmissione ci sarà il producer Katsuaki Tsuzuki, insieme alla doppiatrice Marika Kohno e altri ospiti. Nel corso del lungo video verranno mostrati esempi di gameplay in presa diretta per One Piece Odyssey, ovviamente commentati in diretta dagli sviluppatori.

Durante la presentazione verranno svelati numerosi dettagli sul nuovo gioco dedicato all'opera di Eiichiro Oda, incluse anche alcune "sorprese", a quanto pare. In occasione dell'annuncio di questa presentazione, Bandai Namco ha svelato anche la key art di One Piece Odyssey, ovvero l'immagine principale del gioco, visibile alla fine del video qui sopra.

Questa solitamente è l'immagine che viene utilizzata come copertina, oppure come elemento centrale nelle iniziative promozionali di un gioco, dunque si tratta di un'illustrazione che, verosimilmente, vedremo spesso per quanto riguarda One Piece Odyssey. Nel frattempo, per saperne di più sul gioco vi rimandiamo al provato che abbiamo pubblicato in occasione della Gamescom 2022.